Lillard volverá al concurso de triples de la NBA pese a su lesión

Aunque no ha debutado esta temporada por lesión, el veterano Damian Lillard se apuntó al concurso de triples del Juego de las Estrellas de la NBA de la próxima semana en busca de su tercera corona.

El base de los Portland Trail Blazers es la gran sorpresa de la lista de ocho reputados tiradores anunciada este domingo, que incluye a otro antiguo ganador, el escolta de los Phoenix Suns Devin Booker (2018).

Lillard, de 34 años, conquistó dos títulos consecutivos en 2023 y 2024. El año pasado, cuando militaba en los Milwaukee Bucks, no alcanzó el deseado triplete con el que igualaba el récord de victorias de Larry Bird y Craig Hodges.

El base, de vuelta a los Trail Blazers, todavía no ha debutado esta campaña por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en los pasados playoffs, lesión que posiblemente lo tendrá todo el curso en blanco.

Los otros participantes serán el novato Kon Knueppel (Hornets), Tyrese Maxey (76ers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jamal Murray (Nuggets), Bobby Portis Jr. (Bucks) y Norman Powell (Heat).

El vigente campeón, Tyler Herro, no defenderá el título. El escolta de los Miami Heat está apartado de las pistas desde el 15 de enero debido a una lesión en las costillas.

El concurso de triples se disputará el 14 de febrero en la cancha de Los Angeles Clippers como aperitivo de la edición 75 del Juego de las Estrellas, que se disputa un día después.