Liga de Diamante en Zúrich: nuevo intento de Werro por el récord de 800 m

Campeona de Europa de los 800 metros, la suiza Audrey Werro se verá las caras el jueves en Zúrich con la neerlandesa Femke Broeders-Bol en la doble vuelta a la pista en una nuva etapa de la Liga de Diamante, en busca del pulverizar el récord del mundo más antiguo del atletismo.

Impulsada en un año al estatus de nueva estrella del mediofondo, Audrey Werro es la única atleta del siglo XXI que ha bajado de 1 min 54 s en los 800 metros, en dos ocasiones esta temporada: 1:53.80 en París y 1:53.98 en Estocolmo.

Una barrera mítica que solo tres atletas han logrado romper y que, inevitablemente, ha despertado el apetito de la joven suiza de 22 años.

Cada una de sus carreras supone una ocasión para intentar rozar el muy polémico récord mundial de los 800 metros, propiedad de la checa Jarmila Kratochvilova con 1 min 53 s 28, que se remonta al 26 de julio de 1983, el más antiguo del atletismo (43 años), rodeado de sospechas de dopaje.

Tras sus 1 min 54 s 81 para conquistar su primer título europeo en Birmingham a mediados de agosto, Werro se embarca en un cuadríptico en el espacio de un mes, con tres apariciones en la Diamond League (Lausana, Zúrich, Bruselas), antes de terminar en los campeonatos Ultimate en Budapest a mediados de septiembre.

En Lausana, a una hora por carretera de su ciudad natal de Friburgo, Werro salió con el ritmo del récord mundial pese al desgaste del Europeo y a una tarde con una temperatura demasiado fresca, pero finalmente se vino abajo, ganando igualmente la carrera en 1 min 55 s 33, con la neerlandesa Femke Broeders-Bol pisándole los talones (1:55:41, récord nacional).

"Físicamente, sé que soy capaz de lograrlo. Pero hace falta que se den todas las condiciones", subrayaba Werro tras su título europeo.

- Nuevo duelo Jefferson-Wooden/Alfred -

Invicta esta temporada en siete carreras de 100 m y 200 m, Julien Alfred cedió el domingo en Polonia por primera vez ante la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden en el hectómetro de Chorzów, en la precedente etapa de la Liga de Diamante.

Las dos velocistas se reencontrarán el jueves en el Letzigrund para un 100 metros que tendrá sabor a revancha para la atleta de Santa Lucía, vigente campeona olímpica de la distancia, por delante de las estadounidenses Sha'Carri Richardson, que también estará presente en Zúrich, y Jefferson-Wooden.

En la serie de enfrentamientos directos entre las dos mejores velocistas actuales del planeta, Jefferson-Wooden se adjudicó el 100 m de Chorzów, mientras que Alfred dominó a la estadounidense en los 200 m en Roma.

Cuádruple campeona de Europa (100 m, 200 m, 4x100 m mixto y femenino), la británica Amy Hunt intentará entrar en la pelea.

En pértiga, el duelo a gran altura entre el dominador Armand Duplantis y el aspirante Emmanouil Karalis continuará el miércoles en a ciudad suiza.

Desde su derrota (por número de intentos) en Londres ante el estadounidense Sam Kendricks con 5,95 metros en julio, el sueco ha dominado en tres ocasiones al griego, en concursos en los que "Mondo" ha sido llevado al límite, lo que le ha costado energía para posibles intentos de récord mundial (6,31 metros).

- Y Dos Santos-Warholm -

Antes de que empezara la temporada en los 400 m vallas masculinos, Karsten Warholm —uno de los favoritos en Zúrich— disfrutaba de un registro de 13 victorias por cuatro derrotas frente a Alison Dos Santos.

Eso ha cambiado radicalmente (13-8) con el brasileño campeón mundial de 2022 posiblemente en la mejor forma de su vida.

Después de que Warholm ganara en Londres con la mejor marca mundial del año, en ausencia de Dos Santos, el brasileño de 26 años respondió con un tiempo de 46,48 s en los campeonatos nacionales para recuperar la mejor marca mundial.

Redujo esa marca en otros 0,05 s cuando alcanzó a Warholm, de 30 años, para lograr la victoria en Silesia. Fue el sexto tiempo más rápido jamás registrado.

Un escenario que apunta a otro duelo épico entre ambos vallistas.