El ciclista cubano Douglas Parrado, representante del equipo Rali Store, se adjudicó la victoria en la segunda etapa de la 46.ª edición de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2026 durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general individual.

Parrado demostró su potencia en el embalaje final tras imponerse en una llegada masiva en el corregimiento de Las Lomas. El corredor antillano detuvo el cronómetro en 3:24:54 luego de completar los exigentes 140.9 kilómetros de recorrido de la jornada.

El podio de la etapa lo completaron el costarricense Sebastián Moya (Manzaté La Selva) en la segunda posición y el pedalista herrerano Bredio Ruiz (Senafront) en el tercer puesto, ambos ingresando con el mismo tiempo del ganador.

Cambios en las clasificaciones

Con este triunfo, Douglas Parrado pasa a comandar la clasificación general con un tiempo acumulado de 5:07:26. Le siguen de cerca Víctor Jaén, ubicado en la segunda casilla a 6 segundos, y Bredio Ruiz, quien marcha tercero a 8 segundos del liderato.

El dominio de Parrado también se refleja en la clasificación por puntos, modalidad que lidera con un total de 35 unidades. Por su parte, en los demás apartados individuales los lideratos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

· Premios de Montaña: Alex Strah (Senafront) encabeza la tabla con 5 puntos.

· Categoría Sub-23: El costarricense Steven Jiménez (Ciclo Café) asumió el liderato de la división.

· Categoría Junior: Adriano Víquez logró mantener la camiseta de líder tras la segunda jornada.

Próxima jornada

La acción de la Vuelta a Chiriquí 2026 continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, una exigente contrarreloj individual de 27.5 kilómetros en el sector de Playa La Barqueta. Esta prueba contra el reloj será determinante para las aspiraciones de los favoritos en la lucha por la camiseta amarilla de líder.





