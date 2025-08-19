Leylah Fernandez avanza a segunda ronda del WTA 500 de Monterrey

La tenista canadiense Leylah Fernandez avanzó a la segunda ronda del torneo mexicano de Monterrey 2025, al lograr una victoria este lunes sobre la rumana Jaqueline Cristian en dos sets con parciales 6-3 y 7-5.

Fernandez, número 33 del mundo y séptima cabeza de serie, superó a Cristian, 50 en el ranking, en una hora con 32 minutos.

La canadiense busca su tercer título en Monterrey después de haber sido bicampeona en 2021 y 2022.

Este lunes, otra campeona de una edición anterior del Abierto regiomontano avanzó a la segunda ronda: la croata Donna Vekic, coronada en 2023.

Vekic (55) superó a la griega Maria Sakkari (62) en dos mangas con marcador de 6-2 y 6-3 en una hora con 24 minutos.

En otro partido, de dos horas con 23 minutos de duración, la checa Marie Bouzkova (53) vino de atrás para eliminar a la turca Zeynep Sonmez (79) en tres sets: 3-6, 6-2 y 6-4.

Antes, la belga Elise Mertens (22), quinta preclasificada, logró el triunfo sobre la rusa Anna Blinkova (77) con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora con 37 minutos de encuentro.

En otro partido de la jornada, la rusa Kamilla Rakhimova (67) derrotó a la española Jessica Bouzas (42) en dos mangas con pizarra de 6-4 y 7-5 en una hora con 33 minutos.

Mientras que la alemana Tatjana Maria (41) se impuso a la húngara Anna Bondar (93) en dos sets, con parciales de 7-6 (7/5) y 7-5.

Las primeras cuatro cabezas de serie, que entrarán en acción el miércoles en segunda ronda, son: la estadounidense Emma Navarro (primera sembrada), las rusas Ekaterina Alexandrova (segunda) y Diana Shnaider (tercera) y la brasileña Beatriz Haddad (cuarta).

El Abierto de Monterrey es un torneo WTA 500 que se juega en las canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

--Resultados del lunes en primera ronda:

Kamilla Rakhimova (RUS) derrotó a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 7-5

Tatjana Maria (GER) a Anna Bondar (HUN) 7-6 (7/5), 7-5

Elise Mertens (BEL/N.5) a Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-3

Marie Bouzkova (CZE) a Zeynep Sonmez (TUR) 3-6, 6-2, 6-4

Donna Vekic (CRO) a Maria Sakkari (GRE) 6-2, 6-3

Leylah Fernandez (CAN/N.7) a Jaqueline Cristian (ROM) 6-3, 7-5