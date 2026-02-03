Leonard es repescado para el All-Star, que LeBron y Curry jugarán juntos

Kawhi Leonard, líder de Los Angeles Clippers, fue seleccionado este martes para el Juego de las Estrellas de la NBA, en el que LeBron James y Stephen Curry coincidirán en uno de los tres equipos.

El All Star Game, que se disputará el 15 de febrero en la cancha de los Clippers, estrenará nuevo formato con un minitorneo entre dos combinados de jugadores de Estados Unidos y otro de figuras internacionales, cuya composición fue anunciada este martes.

El pasado domingo se conoció la lista de 24 jugadores seleccionados, en la que sorprendió la ausencia de Leonard, que dejaba en ese momento sin representantes a la franquicia anfitriona.

El veterano alero, que está firmando su mejor temporada como Clipper (27,6 puntos de media), no fue nombrado ni en los quintetos elegidos por votación popular ni entre los 14 reservas seleccionados por los entrenadores.

Para muchos, el doble campeón de la NBA fue relegado debido a la investigación de la que es objeto por un millonario contrato de patrocinio del que se sospecha que, en realidad, fue una vía para que los Clippers le pagaran más de lo permitido.

Este martes, sin embargo, Leonard fue nominado por el comisionado de la NBA, Adam Silver, para completar el cupo mínimo de 16 integrantes repartidos entre los dos equipos estadounidenses.

Leonard ocupará la plaza que pudo ser del dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (Knicks), que pasará al llamado Equipo Mundo.

Este combinado consta de nueve jugadores ya que la participación del griego Giannis Antetokounmpo (Bucks) está en duda por su actual lesión de gemelos.

Además de Towns y Antetokounmpo, el Equipo Mundo lo integrarán los canadienses Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) y Jamal Murray (Nuggets), el esloveno Luka Doncic (Lakers), el israelí Deni Avdija (Trail Blazers), el francés Victor Wembanyama (Spurs), el serbio Nikola Jokic (Nuggets) y el camerunés Pascal Siakam (Pacers).

Uno de los combinados estadounidenses, denominado Equipo Barras, reunirá a LeBron James (Lakers) y Stephen Curry (Warriors), grandes amigos y rivales en cuatro Finales seguidas la pasada década.

Al icónico dúo se le unirá Kevin Durant (Rockets), con quien conquistaron el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los otros miembros de ese combinado serán Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Norman Powell (Heat) y el propio Kawhi Leonard.

El Equipo Estrellas estará integrado por Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks) y Tyrese Maxey (Sixers).