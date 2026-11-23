El papa León XIV destacó el lunes los beneficios espirituales del ciclismo durante un encuentro en el Vaticano con algunas de las grandes figuras de este deporte.

El pontífice, aficionado al deporte, se reunió con campeones del ciclismo como Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Según un comunicado del Vaticano, León afirmó en un discurso que el ciclismo puede ofrecer "hermosas experiencias espirituales" y contribuir a "cultivar nuestra vida interior".

La Unión Ciclista Internacional (UCI), organismo rector de este deporte y coorganizadora del encuentro, anunció que donará varias bicicletas a la organización benéfica católica Cáritas.

"Las victorias, pero también las derrotas, las alegrías y las decepciones que han enfrentado expresan los valores y los desafíos que conforman la existencia humana", declaró el papa ante los deportistas.

"El ciclismo permite encontrar lugares de silencio y contemplación, en los cuales se puede cultivar la escucha de la creación, lejos del ruido y del tráfico de la ciudad", añadió.

León XIV, de 71 años y primer papa estadounidense de la historia, practicaba tenis con regularidad hasta la operación a la que fue sometido el mes pasado por un cáncer.

El pontífice ha destacado en varias ocasiones los beneficios físicos y espirituales del deporte.