Leclerc, el príncipe de Mónaco sin corona, apunta al título en 2027

Distanciado en la lucha por el título, Charles Leclerc, que vive al máximo la "pasión" Ferrari desde 2019, considera "posible" ser campeón del mundo en 2027, en una entrevista previa al Gran Premio de Italia de este fin de semana.

Con un único triunfo esta temporada, en Silverstone en julio, el monegasco de 28 años solo es quinto en la clasificación provisional y sigue siendo un príncipe de la F1 sin corona.

Ser campeón del mundo en 2026 será "seguramente un objetivo difícil de alcanzar", pero, para el año que viene, "creo que aún es posible", respondió a la AFP durante el GP de los Países Bajos a finales de agosto.

Leclerc, uno de los pilotos más respetados por su talento y elegancia, no era más que un desconocido de 21 años cuando fue catapultado a la más mítica de las escuderías de F1 en 2019.

Segundo y tercero en los campeonatos de 2022 y 2024, suma nueve victorias en la competición, incluida una en casa, en Mónaco, y dos en Monza.

El hombre de rostro angelical, recién casado, también es conocido por su emotividad, que ha podido jugarle malas pasadas con Ferrari.

- "He cambiado mucho" -

"He cambiado mucho porque, con las experiencias, buenas o malas, uno madura enormemente como piloto y como persona", confía Leclerc, sonriente y reservado ante la prensa, cuando es considerado uno de los más agresivos y rápidos en pista.

"Crecí en Italia con el karting, tomé mucho de la pasión y de las emociones italianas. Pero con los años he logrado gestionar mejor esas emociones cuando las cosas van muy bien o muy mal", asegura quien dijo este verano haberse visto afectado por los "relatos negativos" en torno a sus actuaciones irregulares.

"La pasión dentro de Ferrari es una fuerza increíble y, cuando las cosas no van como deberían, no contamos las horas para invertir la tendencia", ensalza Leclerc, en una entrevista con la AFP y dos medios especializados, ESPN y Formula Passion.

"También puede doler, cuando no va bien, la gente lo siente muy profundamente", prosigue el piloto, revitalizado por su victoria en Gran Bretaña y cuya monoplaza del Cavallino Rampante puede rivalizar con la de su ilustre compañero desde 2025, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

"No hay nada mejor que ser piloto de Ferrari. ¡Qué honor y qué privilegio llegar a Italia para esta carrera emblemática con la mejor escudería del mundo!", exclamó así el jueves en conferencia de prensa el británico de 41 años, cuya aura internacional rebasa ampliamente la F1.

Leclerc también se siente transportado por el "inmenso entusiasmo" que se apodera de los tifosi en el autódromo de Monza y en Milán la semana previa al Gran Premio.

- "Delirio" -

"Es un delirio alrededor de la pista, la gente está simplemente loca. Pero no es en ningún caso una presión negativa, es solo algo positivo", asegura.

Para conservar su "pasión intacta", Charles Leclerc puede contar con la protección de su director de escudería, el francés Frédéric Vasseur, llegado en 2023 pero al que conoció en Sauber hace diez años.

"Fred ha aportado realmente esa calma, esa frialdad necesarias para que el entorno sea menos sensible a las emociones", se congratula el monegasco.

"Mi amor por Ferrari y por este deporte es el mismo que el del primer día", asegura el nacido en Montecarlo el 16 de octubre de 1997, hijo de Hervé, piloto de F3 fallecido en 2017 y que lo puso en un kart con cuatro años.

Su otro modelo fue el francés Jules Bianchi, muerto a los 25 años en 2015 a consecuencia de un accidente en el GP de F1 de Japón el año anterior.

Escudería más laureada, Ferrari ganó su último título de constructores en 2008 y el finlandés Kimi Räikkönen fue su último coronado, en 2007.

Charles Leclerc, que se define ante todo como ciudadano del Principado, aunque sin renegar de sus vínculos con Italia y Francia, es el tercer monegasco en la F1 tras Louis Chiron y Olivier Beretta.

Sueña con ser el primero en ser coronado.

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