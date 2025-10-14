Deportes

Las ‘Pickups’ dieron de que hablar

El Panama Motor Show 2025, en Ciudad de Panamá, reunió a miles de personas, los cuales quedaron deslumbrados por las ofertas de camionetas ‘Pickups’

Las ‘Pickups’ dieron de que hablar
R.Robinson | La ISUZU D-MAX es ideal para los exigentes caminos de Panamá. Posee ul motor 1.9L te ofrece 150 HP de potencia y 350 Nm.
Las ‘Pickups’ dieron de que hablar
Maxus T60 | Su motor diésel biturbo con un bloque de 2 litros y 4 cilindros que entrega 215 CV. Su zona de carga es de 1.485mm.
Las ‘Pickups’ dieron de que hablar
Kia Tasman | Tiene un motor 2.2 litros turbodiésel intercooler para 207 caballos.
Las ‘Pickups’ dieron de que hablar
JAC T8 Pro | De los mejores todo terrenos off-road y ciudad, Hasta 900 kg de carga.
Las ‘Pickups’ dieron de que hablar
Foton Tunland G7 | Tiene un Motor 2000 CC turbo Diésel, Tracción 4×4 y 163 HP.
Redacción Metro Libre
14 de octubre de 2025

El segmento de los ‘pickups’ fue uno de los más buscado en el Panamá Motor Show 2025. Modelos como el Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Frontier, Foton Tunland, Ram Rampage o JAC T8, llamaron la atención de los asistentes del megaevento organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

Esta feria, la más grande y completa con más de 40 marcas de vehículos, se celebró durante dos fines de semana consecutivos: del 2 al 5 y del 9 al 12 de octubre, en el Panama Convention Center, en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá.

Tags:
Feria
|
Automóvil
|
Panamá Motor Show
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR