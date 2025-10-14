Las ‘Pickups’ dieron de que hablar

El segmento de los ‘pickups’ fue uno de los más buscado en el Panamá Motor Show 2025. Modelos como el Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Frontier, Foton Tunland, Ram Rampage o JAC T8, llamaron la atención de los asistentes del megaevento organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

Esta feria, la más grande y completa con más de 40 marcas de vehículos, se celebró durante dos fines de semana consecutivos: del 2 al 5 y del 9 al 12 de octubre, en el Panama Convention Center, en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá.