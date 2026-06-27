Las lágrimas de Uruguay alegran a otras selecciones; Cabo Verde se cita con Argentina

La victoria 1-0 de España sobre Uruguay no sólo confirmó a la Roja como campeona del Grupo H, sino también la eliminación de la Celeste, que provocó a su vez la clasificación para 16avos de Inglaterra, Portugal, Ghana, Egipto y Paraguay, mientras que Cabo Verde se cita en esa instancia con la Argentina de Messi.

Uno de los protagonistas de la derrota charrúa fue su arquero, Fernando Muslera. El otro, el entrenador Marcelo Bielsa, quien ya anunció que no continuaría y que deja la selección tras "un paso que no dejó nada" en tres años, como definió en conferencia de prensa.

Un error del arquero supuso el único gol del partido, convertido por Álex Baena (42') y se quedó en la caseta en el descanso, según Bielsa por decisión del propio portero.

Por parte de España, poco fútbol y servicio de mínimos para aguantar la victoria que le garantizaba el pase. La campeona de Europa tendrá que demostrar mucho más en la segunda fase si aspira a ganar su segundo título mundial.

- Cabo Verde se clasifica -

En el otro partido del grupo, Cabo Verde empató sin goles frente a Arabia Saudita y en su primera participación mundialista logró clasificar a los cruces como segunda de la llave, con tres empates (3 puntos), por los 7 de la Roja.

Los dos puntos sumados por Uruguay (3ª) tuvieron un efecto dominó: Inglaterra, Portugal, Ghana y Egipto, cuyos puestos finales en sus grupos aún están por conocerse, así como Paraguay, que tiene asegurado terminar entre los ocho mejores terceros y se enfrentará a Alemania.

Cada uno de ellos suma cuatro puntos, un total que ya no pueden superar los terceros de los grupos A (Corea del Sur, 3 pts), C (Escocia, 3 pts), H (Uruguay 2 pts) e I (Senegal 3 pts), que ya han finalizado.

Los otros equipos que ya están en la segunda ronda son México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Noruega, Argentina, Colombia, Países Bajos, Japón, Suecia, Bélgica, Egipto y Senegal.

- Dembélé se lleva el protagonismo -

La jornada se anunciaba muy atractiva con duelo de pistoleros entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero el protagonista en la goleada 4-1 de Francia sobre Noruega fue Ousmane Dembélé, autor de un triplete.

Tres picotazos del Mosquito, actual Balón de Oro, en la primera media hora acabaron con la resistencia de una Noruega que saltó a la cancha sin su goleador Haaland y con varios suplentes, satisfecha de tener el segundo puesto del Grupo I asegurado.

El resultado final hace del seleccionador francés, Didier Deschamps, el técnico con más victorias en Mundiales, con 17, superando al alemán Helmut Schön (16).

Deschamps, no obstante, no estuvo presente en Foxborough, afueras de Boston, al haber regresado esta semana a Francia por la muerte de su madre.

Mbappé fue uno de los destacados en los Bleus, pero se quedó sin marcar, por lo que queda en la clasificación para la Bota de Oro con 4 goles, los mismos que Haaland, Dembélé y Vinicius Jr., a uno de Lionel Messi, que el sábado comenzará en el banquillo contra Jordania, anunció el DT Lionel Scaloni.

Con esta victoria, los Bleus acaban primeros de su llave y se enfrentarán en dieciseisavos a Suecia, el martes en Nueva York, mientras que Noruega se medirá a Costa de Marfil en Dallas el mismo día.

- Bélgica y Egipto, adelante -

En el otro partido del grupo, Senegal goleó 5-0 a Irak, que jugó con 10 casi todo el partido, y tuvo que esperar unas horas para asegurar la clasificación, que llegó tras el empate 1-1 entre Irán y Egipto.

En este Grupo G, Egipto, que ya estaba clasificada, perdió al final la punta de la llave por la goleada de Bélgica a Nueva Zelanda (5-1).

Así, los Diablos Rojos paran como primeros y aguardan rival, que saldrá de un tercero, mientras que Egipto se medirá a Australia en Dallas el viernes de la próxima semana.

Irán, que creyó tener la clasificación en el bolsillo tras marcar el gol de la victoria en el descuento, hasta que el VAR lo anuló por un fuera de juego milimétrico, tendrá que esperar al desenlace de los tres grupos del sábado para saber si continúa o no en el torneo.

Este partido en Seattle se celebró durante la "Semana del Orgullo" y dentro del estadio se pudieron ver banderas arcoíris y otras muestras de apoyo al colectivo LGBT, aunque en el césped los protagonistas no se unieran a las celebraciones.

Tanto en Irán como en Egipto están prohibidas las relaciones homosexuales.

En estos todos los partidos disputados este viernes se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los dos sismos en Venezuela que el miércoles provocaron casi un millar de muertos.