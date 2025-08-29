Las joyas de la gimnasia se apoderan de Amador

Y. Ortiz | El Campeonato Nacional de Gimnasia arranca hoy en el Centro de Convenciones Figali con la presencia de 16 clubes de todo el país. Participarán 590 atletas de todas las ramas de esta disciplina, según informó Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia.

Este evento cubrirá todas las categorías de la gimnasia, a excepción del parkour. Se presentarán atletas de gimnasia rítmica, aeróbica, trampolín y artística.

“El Campeonato Nacional es de suma importancia. Uno, porque es la presentación de muchos atletas que están empezando su sueño de representar al país en un deporte que les gusta. Panamá tiene el orgullo de que casi todos nuestros atletas son el resultado de los gimnasios panameños”, dijo Herrera.

Herrera agregó: “Otro punto importante es que este año tendremos 12 jóvenes atletas de la rama de la gimnasia masculina, lo que no se tenía desde hace años”.

Durante el evento se elegirá al equipo infantil que representará al país en el Centroamericano en Costa Rica, el equipo infantil que irá a los Suramericanos en Medellín, y el grupo para el Campeonato Panamericano infantil, en caso de que se realice el evento.

La apertura

La inauguración de hoy contará con la presencia de la selección mayor de gimnasia de Panamá, que incluye a figuras importantes como Lana Herrera, Hillary Heron, Karla Navas y Alyiah Lide.

Los boletos estarán a la venta en la entrada lateral del Figali. Se contará con una gradería para 800 personas por sesión. Los eventos comienzan mañana a las 8 de la mañana y terminan alrededor de las 8 de la noche. El costo de la entrada es de $10.00 para adultos y $5.00 para jubilados y niños.