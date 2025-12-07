Lando Norris, campeón mundial de F1: "Gané de la manera que quería"

"Gané de la manera que quería", dijo Lando Norris, coronado campeón del mundo de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dabi este domingo.

"Siento que logré ganar (el campeonato) de la manera en que quería ganarlo y sin ser alguien que no soy. No intenté ser tan agresivo como Max (Verstappen) puede ser, o tan determinado como otros campeones lo han sido en el pasado. Gané de la manera que deseaba", declaró en conferencia de prensa.

Ganó el Mundial con dos puntos de ventaja sobre Verstappen, quien aún tenía una oportunidad de vencerlo antes del último Gran Premio, en el circuito de Yas Marina.

Aunque el neerlandés ganó, Norris terminó tercero, lo que fue suficiente para coronarse campeón.

"Verstappen pilotó como un cuatro veces campeón del mundo. Estoy muy feliz de haber podido competir contra él y medirme con él", destacó Norris, quien logró su primer título mundial después de los cuatro consecutivos obtenidos por el neerlandés entre 2021 y 2024.

"Estoy orgulloso, pero no porque mañana me vaya a despertar diciendo 'he vencido a todos' y soy campeón del mundo. Estoy orgulloso porque siento que he hecho felices a muchas personas", concluyó el campeón británico de 26 años, agradeciendo el trabajo realizado a su equipo, McLaren.