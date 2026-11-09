Lakers llegan a diez victorias y los Hornets sorprenden a los Cavaliers en la NBA

Los Ángeles Lakers se convirtieron este lunes en el primer equipo en llegar a diez victorias en la temporada 2026-27 de la NBA, mientras que los Charlotte Hornets rompieron una racha de seis derrotas frente a los Cleveland Cavaliers.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada:

- Vuelve Luka -

Los Lakers se impusieron 124-114 sobre los Atlanta Hawks en el regreso del esloveno Luka Doncic, quien estuvo ausente el domingo ante los Detroit Pistons debido a molestias en la espalda.

Doncic, en su tercera temporada con el cuadro angelino, estuvo cerca del triple doble con una línea de 32 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes en el State Farm Arena de Atlanta.

La victoria del equipo de JJ Reddick se construyó desde el banco, donde el georgiano Sandro Mamukelashvili (23) y el escolta Collin Sexton (18) se combinaron para 41 puntos.

"Siempre confías que puedes competir con los mejores, siempre debes creer que puedes cumplir tus objetivos", dijo Sandro Mamukelashvili al finalizar el partido.

"Tenemos grandes jugadores, excelentes líderes y todos estamos en sintonía con la idea del entrenador".

Bronny James, hijo de LeBron y quien fue noticia por entrar en un altercado con un aficionado el domingo, estuvo a disposición pero se quedó en el banco de suplentes durante el cotejo.

Es la séptima victoria consecutiva para los Lakers, que con un récord de 10-2 se convierten en el primer equipo en la NBA en llegar a diez victorias esta temporada y se mantienen en el liderato de la Conferencia Oeste.

- Charlotte fuerte en casa -

Los Charlotte Hornets cortaron este lunes una racha de seis derrotas consecutivas al imponerse 124-112 a los Cleveland Cavaliers, en una de sus actuaciones más sólidas de la temporada.

El ala-pívot Naz Reid completó un doble-doble monumental de 25 puntos y 13 rebotes, mientras que el escolta Grayson Allen conectó seis triples en ruta a 27 puntos como máximo anotador.

"Debemos seguir con nuestro proceso", afirmó Allen. "Hemos tenido dificultades pero hoy hemos aprovechado mejor algunas de nuestras oportunidades".

"Sentimos cuando nuestra defensa trabaja como debe ser, ofensivamente sabemos de lo que somos capaces, hasta ahora la clave es no perder la pelota con frecuencia".

Tres de las cuatro victorias de Charlotte llegaron en el Spectrum Center (Charlotte), donde conectaron 23 de sus 46 intentos desde la línea de tres.

Por los Cavs, Maleek Thomas fue el máximo anotador con 18 puntos en una noche para el olvido de Donovan Mitchell con apenas 11 unidades en 23 minutos.