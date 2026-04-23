La UEFA multa al Bayern por incidente que dejó fotógrafos heridos

El Bayern Munich fue sancionado este jueves por la UEFA con una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por el incidente en el cual fotógrafos de la prensa resultaron heridos durante la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el pasado 15 de abril ante el Real Madrid.

El equipo bávaro se libró así de un cierre parcial de su estadio.

Después de la victoria 4-3, lograda con dos goles en los últimos minutos, unos hinchas del Bayern cruzaron las vallas que les separaban del césped para ir a celebrar con los jugadores la clasificación para las semifinales, aplastando e hiriendo a varios fotógrafos.

La UEFA decidió entonces abrir un expediente disciplinario, que ha desembocado en esta multa de 89.625 euros, que supone un gran alivio para el Bayern, que temía tener que recibir al Paris Saint-Germain el 6 de mayo en la vuelta de las semifinales europeas con una parte de su estadio cerrada al público.