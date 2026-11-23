La UE propuso este lunes prohibir que los atletas y equipos rusos compitan en eventos deportivos dentro del bloque, al presentar un nuevo paquete de sanciones por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El paquete propuesto —la vigésima segunda tanda de sanciones dirigida contra Rusia desde su invasión de 2022— también amplía las medidas punitivas de la UE a más bancos rusos y a buques de la llamada "flota fantasma" que utiliza Moscú para exportar su petróleo.

"Los eventos deportivos no pueden ser un foro para actividades de propaganda. A partir de hoy, para cualquier evento deportivo en la UE, vamos a introducir prohibiciones para los equipos y atletas que compitan bajo la bandera rusa", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de video.

"Proponemos prohibir la exhibición de símbolos oficiales rusos. También restringiremos los flujos financieros de patrocinadores rusos hacia asociaciones deportivas y culturales radicadas en Europa", agregó.

La nueva batería de sanciones llega mientras el bloque de 27 países busca mantener la presión sobre Moscú cuando se acerca el quinto año de la guerra del Kremlin contra Ucrania.

Sin embargo, a los países de la UE les resulta cada vez más difícil acordar objetivos que no dañen demasiado sus propias economías.

Von der Leyen dijo que el nuevo paquete, que necesita la aprobación de los Estados miembros, expulsará a otros 60 bancos de la red belga de mensajería financiera SWIFT, que sustenta los pagos internacionales.

También añade 70 barcos más a una lista negra compuesta principalmente por viejos petroleros utilizados por Moscú para eludir las restricciones a las exportaciones de petróleo.

La propuesta de estas y otras medidas se produce en un momento en que los países de la UE perciben con creciente preocupación desde octubre una campaña "híbrida" de sabotaje e injerencia de Moscú en Europa.