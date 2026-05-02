La ucraniana Kostyuk se corona en Madrid tras vencer a la rusa Andreeva

La ucraniana Marta Kostyuk conquistó este sábado el WTA 1000 de Madrid al imponerse en la final a la joven rusa Mirra Andreeva, principal aspirante al título, por 6-3 y 7-5.

Kostyuk ganó su primer WTA 1000, sucediendo en el palmarés del torneo madrileño a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La ucraniana no pudo tener mejor resultado tras llegar a su primera final de WTA 1000, después de la cual se asegura subir el lunes al 15º lugar de la clasificación.

Kostyuk, que eliminó en su camino a la final a la estadounidense Jesica Pegula, número cinco del mundo, se mantiene invicta sobre tierra batida en lo que va de temporada.