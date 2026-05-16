La ucraniana Elina Svitolina gana el torneo de Roma por tercera ocasión

La ucraniana Elina Svitolina, número 10 del mundo, conquistó este sábado el torneo WTA 1000 de Roma por tercera vez en su carrera, ocho años después de su último triunfo sobre la tierra batida de la capital italiana y de su último título en un torneo de este nivel.

Svitolina, de 31 años y que fue madre en octubre de 2022 junto al tenista francés Gaél Monfils, venció en la final a la estadounidense Coco Gauff (4ª) por 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 al cabo de 2 horas 49 minutos de juego, y suma ahora en su palmarés veinte títulos en el circuito WTA.

La estrella estadounidense Gauff, dos veces campeona de Grand Slam, aspiraba a convertirse en la primera estadounidense en ganar en la capital italiana desde Serena Williams en 2016.

Gauff, vigente campeona de Roland Garros, partía como gran favorita para mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en la final ante Jasmine Paolini, pero los problemas con el saque que tanto tiempo han lastrado su juego volvieron a aparecer en la pista Central.

Svitolina encadenó cuatro juegos para llevarse el primer set en sesenta minutos gracias a una doble falta de su rival que, furiosa, se golpeó la cabeza con el encordado de su raqueta.

En la segunda manga, Gauff, de 22 años, fue la primera en marcar diferencias para adelantarse 6-5 y sirvió para el set, pero cedió el servicio. La estadounidense luego dominó por completo el tie-break para igualar a un set por lado.

En el tercer set, Svitolina se escapó rápidamente y cerró el choque en su tercera bola de partido.

Gracias a este éxito, la ucraniana llegará a Roland Garros (24 de mayo-7 de junio) en el 7º puesto mundial, con la esperanza de romper su techo de cristal de los cuartos de final (2015, 2017, 2020, 2023, 2025) en la cita parisina.