La tensión Trump-Canadá reaviva su rivalidad vecinal en el hockey hielo

La rivalidad histórica entre las selecciones de hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá, que se remonta a más de un siglo y llega en una cota máxima a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, después de un año de tensiones políticas.

En los últimos meses, el hockey se ha presentado con uno de los terrenos de expresión principales para plasmar las fricciones entre estos dos vecinos norteamericanos, cuya relación no atraviesa el mejor momento desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la larga lista de partidos de hockey emblemáticos, el exjugador canadiense Rick Nash recuerda la final de los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010.

"La noche de antes, no dormí", cuenta a la AFP esta exestrella de la Liga Nacional de Hockey (NHL), el principal campeonato profesional norteamericano de este deporte.

Cuando Sidney Crosby marcó el gol en la prórroga, dando a Canadá la medalla de oro en su país, la euforia se desató.

"Fue como si nos hubiéramos quitado un enorme peso de encima de los hombros", explica este jugador, que participó en total en tres Juegos Olímpicos con Canadá y que ahora dirige al equipo Columbus Blue Jackets.

"¡Fue la pista de hielo más ruidosa en la que jugué nunca!", se entusiasma para describir los festejos en la grada después del pitido final.

- Himno abucheado -

Desde ese partido memorable de hace 16 años, ningún otro enfrentamiento ha tenido ese grado de intensidad.

Canadá dominó ampliamente en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y los jugadores de la NHL no participaron en los de 2018 y 2022, lo que redujo considerablemente el atractivo de los torneos de hockey en esas citas.

En febrero del año pasado tuvo lugar el último Torneo de las Cuatro Naciones, una competición que mide a los mejores jugadores de Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Suecia.

Lo que parecía de inicio un evento sin gran importancia fue adquiriendo relevancia a medida que crecía el enfrentamiento político por los ataques verbales de Trump contra Canadá, lo que llevó incluso a que el himno estadounidense fuera abucheado por hinchas canadienses y tres peleas se desencadenaron en el hielo en apenas nueve segundos.

"Fue un momento increíble", recuerda Rick Nash. "Creo que generó una dinámica perfecta antes de los Juegos y que ganamos muchos seguidores gracias a ese torneo", se enorgullece.

Para los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, los equipos canadiense y estadounidense figuran entre los grandes favoritos a una medalla.

En Canadá, la misión tiene un componente añadido porque sus hinchas quieren reivindicar a su nación como la primera del hockey y ven la hegemonía puesta en cuestión por el nivel en progresión de su vecino del sur.

- El paréntesis de la URSS -

La rivalidad Estados Unidos-Canadá en el hockey se remonta incluso a antes de la creación de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuya primera edición fue en 1924.

En 1920, antes de los Juegos Olímpicos de verano de Amberes, esa ciudad belga organizó un torneo: Canadá había vencido a Checoslovaquia por 15-0 y Estados Unidos había arrollado 29-0 a Suecia.

El pulso entre las dos potencias norteamericanas generó una grandísima expectación.

"Todo el mundo sabía que iba a ser el mejor partido de hockey que se había disputado nunca en Europa", afirma el cronista deportivo Eric Zweig, especialista en la historia de este deporte.

Canadá se llevó la victoria en aquella ocasión por 2-0.

Luego, durante la Guerra Fría, la intensidad de los duelos entre ambos se atenuó y el gran adversario de Estados Unidos fue la Unión Soviética, una rivalidad que luego heredó Rusia.

El fuego volvió a prender en la rivalidad deportiva entre Canadá y Estados Unidos con motivo de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002, en Utah, donde ambos volvieron a verse en la final, con triunfo canadiense por 5-2.

¿Será Milán el escenario de un nuevo episodio? Para Rick Nash, llegar a la final es el objetivo y ahí poco importará quién es el rival: "Como jugador, ya tengas enfrente a Noruega, Letonia, Estados Unidos u otro, en lo único que piensas en una final es en la medalla de oro".