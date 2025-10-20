La tenista canadiense Leyla Fernandez gana el torneo WTA 250 de Osaka

La tenista canadiense Leylah Fernandez, número 27 del mundo, ganó el domingo el torneo WTA 250 de Osaka tras vencer en la final a la joven checa Tereza Valentova (N.78) 6-0, 5-7, 6-3.

Se trata del segundo título de Fernandez esta temporada, tras el WTA 500 de Washington en julio. En total, suma cinco trofeos.

Finalista del US Open 2021, de 21 años, Fernandez arrancó el partido con fuerza, imponiéndose 6-0 en el primer set a la joven de 18 años, que tras avanzar desde la fase de clasificación, disputaba su primera final.

La checa respondió en la segunda manga (7-5) antes de imponerse en el tercer y último set ante la experiencia de Fernandez, que tenía una venda sobre su muslo derecho.

"Has jugado de una forma increíble y ha sido una semana maravillosa para ti (...) Estoy segura de que te veré en otras muchas finales como esta", declaró Fernandez sobre Valentova.

