La suiza Mathilde Gremaud es baja para la final olímpica de big air freestyle

La suiza Mathilde Gremaud, que esta semana revalidó su título olímpico del slopestyle de esquí acrobático, se lesionó en un entrenamiento y es baja para la final de la prueba de big air, anunció la Federación Suiza de Esquí.

"Anouk Andraska y Mathilde Gremaud no tomarán la salida en la final de esta noche. Las dos se cayeron en el entrenamiento y se han lesionado. Anouk Andraska se dañó en la muñeca y Mathilde Gremaud en la cadera", precisó Swiss Ski en un comunicado.

Gremaud era una de las grandes aspirantes al título, junto a la ganadora de esta prueba hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, la estrella china Eileen Gu.