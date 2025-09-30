La Sub-20 necesita vencer hoy

La selección Sub-20 de fútbol de Panamá deberá sumar puntos hoy (3:00 p.m., hora en Panamá), cuando se mida a su similar de Ucrania, si es que aspira a avanzar en el Mundial U20, que se disputa en Chile.

Y es que el equipo que dirige el DT Jorge Dely Valdés viene de perder 3-2 ante Paraguay, en su primer partido del grupo B del torneo.

Por su parte, los ucranianos superaron 2-1 a Corea del Sur. Con esos resultados, Panamá Sub-20 se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones sin puntos, mientras que Paraguay es primero con tres (3), Ucrania segundo con tres (3) y Corea del Sur sin unidades en el cuarto lugar.

Ucrania enfrentará a los panameños en la sede del grupo en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Vaparaíso. En la cita mundialista participan 24 países, divididos en seis grupos (de A a F) de cuatro equipos cada uno.

Cada selección se enfrentará a las otras tres de su grupo y los dos primeros clasificados de cada uno pasarán a los octavos de final. Los cuatro mejores terceros también avanzarán a la siguiente ronda.