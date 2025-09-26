La Ryder Cup arranca con una atmósfera eléctrica en Bethpage Black

Jon Rahm y Bryson DeChambeau dieron este viernes los golpes de salida en el arranque de la 45º Ryder Cup entre Estados Unidos y Europa, en un ambiente eléctrico en Bethpage Black.

Está previsto que el presidente estadounidense Donald Trump sea uno de los 50.000 espectadores presentes en esta jornada inaugural, mientras estadounidenses y europeos retoman la rivalidad en el golf por 45º ocasión en este enfrentamiento bienal.

El primer disparo de Rahm fue directo al rough derecho, mientras DeChambeau lo dejó bien encaminado, en la calle hacia el green, para deleite del público.

Los defensores europeos buscan lograr la primera victoria visitante desde el "Milagro de Medinah" de 2012, mientras que los estadounidenses aspiran a recuperar la Copa tras su derrota hace dos años en Roma.

Los aficionados de Estados Unidos cantaron "Queremos a Bryson (DeChambeau)" en un primer cara a cara de alta tensión. Hasta 5.000 espectadores seguían el duelo desde la mayor grada de la historia de la Ryder Cup, creando una fuerte atmósfera desde el principio.

"El primer hoyo, el primer partido, juegues en casa o fuera, es intenso y pura energía", dijo el capitán de Europa Luke Donald.

Los estadounidenses DeChambeau y Justin Thomas se midieron al español Jon Rahm y al inglés Tyrrell Hatton en el primero de los cuatro foursomes (rondas de tiros alternados) con los que arrancó el día, antes de cuatro four-ball previstos en la tarde.

"Tenemos una gran responsabilidad y un gran papel. Vamos contra un gran equipo", declaró DeChambeau. "Son una fuerza formidable pero queremos enviar un mensaje".

El capitán estadounidense Keegan Bradley buscó emocionar a los aficionados locales y DeChambeau y Thomas, ambos dos veces ganadores de un torneo mayor, salieron al césped envueltos con la bandera estadounidense, desatando los gritos de euforia de los locales.

"Ambos son jugadores feroces", declaró Bradley. "Los dos están disfrutando la oportunidad de liderar a nuestro equipo. Son solo dos tipos que crecen en ese rol".

Cuando abrieron las puertas abrieron todavía de noche (5h00 locales, 9h00 GMT), cientos de aficionaros corrieron hacia la grada principal del primer hoyo para asegurarse un lugar privilegiado desde el que observar el arranque del show.

Distinguidos con los colores rojo, blanco y azul, los aficionados americanos gritaban "U-S-A", mientras que los europeos, con el color azul y amarillo, respondían "Ole, Ole, Ole", para calentar la atmósfera antes de los primeros golpes de algunas de las estrellas mundiales del golf.

Fueron necesarias medidas extra de seguridad debido a la presencia prevista de Trump. No se revelaron detalles, pero una fuente indicó a la AFP que se espera su llegada en la tarde, hora local.

El número uno del mundo Scottie Scheffler, cuyas seis victorias este año incluyen el Abierto Británico y el Campeonato de la PGA, formó pareja junto al número tres Russell Henley en el duelo contra el sueco Ludvig Aberg y al inglés Matt Fitzpatrick.

El tercer partido enfrentará al norirlandés Rory McIlroy, segundo del ranking, y al inglés Tommy Fleetwood contra los estadounidenses Harris English y Collin Morikawa.

La sesión matinal la cerraron el escocés Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland contra los estadounidenses Patrick Cantlay y Xander Schauffele.

- Agresividad como estrategia -

"La agresividad probablemente sea una buena estrategia", dijo Hovland. "Vas a tener que jugar buscando el birdie en casi cada hoyo".

El formato incluye cuatro partidos de foursomes (tiro alternativo) por la mañana y cuatro partidos de fourball (mejor bola) por la tarde el viernes y el sábado, con 12 partidos individuales de cierre el domingo.

La selección local necesitará 14,5 puntos para ganar el torneo. Europa, ganadora en 10 de los últimos 14 encuentros, solo necesita 14 de los 28 puntos para retener el trofeo.

Los estadounidenses lideran la rivalidad histórica con un balance de 27 victorias contra 15 derrotas, con dos empates, pero Europa lidera por 12-9, con una igualdad, desde que su equipo se expandió más allá de Gran Bretaña e Irlanda en 1979.