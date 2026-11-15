La rusa Andreeva se corona en las WTA Finals a los 19 años

La joven rusa Mirra Andreeva derrotó este domingo a la ucraniana Elina Svitolina y conquistó su primera corona de las WTA Finals, sin dejarse un solo set en todo el torneo.

Andreeva, la nueva número dos del mundo, superó a Svitolina (6º) por 7-5 y 6-3 en la pista central de Indian Wells (California), sede este año del torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La estrella rusa ha deslumbrado en esta primera participación en las WTA Finals hasta convertirse, a los 19 años, en la campeona más joven desde su compatriota Maria Sharapova en 2004.

Junto a Sharapova y Chris Evert, Andreeva forma parte del trío de jugadoras que triunfó en su primera participación antes de cumplir 20 años.

"Se siente increíble. Por supuesto que es un súper privilegio poner mi nombre en ese grupo", afirmó en la ceremonia de premiación.

Además del cheque de 3,3 millones de dólares, Andreeva también recibió como premio un auto descapotable aunque todavía no tiene permiso para conducir.

"Esta es una motivación increíble para sacarme la licencia de manejar lo antes posible", dijo con una sonrisa. "Y si no, tengo a las personas de mi equipo y seré una princesa copiloto para siempre".

Andreeva, que lució una chaqueta con la frase "quiero agradecerme a mí misma", se tomó también con humor el incidente en el que se vio envuelta antes del torneo, cuando un micrófono captó a la estadounidense Jessica Pegula tildándola de "diva" durante un entrenamiento.

En semifinales Andreeva se cobró una pequeña revancha al eliminar a Pegula frente a su público. Previamente, también barrió en la fase de grupos a la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la rusa Diana Shnaider y a la propia Svitolina.

Desde 2003, sólo dos jugadores habían ganado el título sin perder un set en el camino: Serena Williams (2012) e Iga Swiatek (2023).

- Número uno a tiro -

De nuevo frente a Svitolina, 13 años mayor, Andreeva puso este domingo un broche de oro a su temporada de despegue en el circuito femenino.

Desde el noveno lugar con el que arrancó el año, la pupila de la exjugadora española Conchita Martínez ha escalado hasta asegurarse terminar 2026 como número dos, desplazando a Sabalenka.

Andreeva también alcanzó en junio el estatus de campeona de Grand Slam, con su victoria en Roland Garros, y terminará 2026 con cuatro títulos obtenidos, la máxima ganadora del año junto a Elena Rybakina.

La kazaja, número uno mundial y ganadora de las WTA Finals en 2025, fue la gran baja de esta edición que se trasladó a Indian Wells desde Arabia Saudita.

A inicios de 2027 Rybakina tendrá que defender su liderato de la WTA del avance de Andreeva, que este domingo volvió a mostrar sus mejoras en actitud y fortaleza mental que le han permitido dar el salto definitivo.

Ante Svitolina, campeona de las WTA Finals en 2018 y finalista en 2019, Andreeva dominó otra vez con su afilado primer servicio y no perdió la concentración cuando la ucraniana se reenganchó al partido en varias ocasiones con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados.

- "Gracias a la gente de Ucrania" -

En el primer set, Andreeva sufrió un quiebre de servicio cuando tenía ventaja de 5-4, pero le devolvió el break rápidamente para sellar la manga antes del tiebreak.

En el segundo set, la rusa resistió cuatro pelotas de break de Svitolina en el séptimo juego para mantenerse en ventaja en el marcador y zanjar el triunfo en una hora y 48 minutos.

"Definitivamente fue una gran semana para mí. Siendo sincera, después del primer partido no esperaba estar en la final y estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad", dijo Svitolina.

La ucraniana, que en octubre anunció su divorcio del extenista francés Gaël Monfils, regresó este año al Top 10 por primera vez desde antes del nacimiento de su hija, Skai, en 2022.

"Ella probablemente todavía esté despierta y me preguntará por qué no gané hoy", dijo Svitolina sobre su hija.

"Pero estoy muy feliz de estar en gran forma y de regresar después del embarazo. Ojalá esto inspire a algunas mujeres y atletas de todo el mundo a creer que es posible", afirmó. "Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a la gente en Ucrania por apoyarme y estar en este camino conmigo".