La Realidad Virtual llegó para revolucionar el deporte

La Realidad Virtual está transformando el mundo del deporte, desde la forma en que los atletas entrenan hasta cómo los fanáticos disfrutan los eventos. Esta tecnología, que combina inmersión, simulación y datos en tiempo real, se perfila como una de las herramientas más prometedoras para el desarrollo deportivo y el entretenimiento digital en Panamá y el mundo.

Alex Neuman, experto en tecnología, explicó que “es difícil predecir hacia dónde van las tecnologías, depende de muchísimas cosas, de temas de mercado y temas psicológicos en muchos casos”. Según Neuman, el avance de la Realidad Virtual en el ámbito deportivo responde tanto a la demanda de experiencias más realistas como a la búsqueda de innovación por parte de los grandes actores tecnológicos.

“Hay muchas tendencias que se ven y que los grandes de las tecnologías dicen hacia dónde va su dirección”, puntualizó el especialista, quien agregó que antes de implementar herramientas de este tipo “hay que hacer las consultas necesarias para que en la marcha no haya errores”. Por su parte, Alexander Atencio, experto en juegos deportivos virtuales, destacó que esta nueva era digital representa una oportunidad de crecimiento económico y visibilidad internacional. “La virtualidad deportiva, de alguna manera, es una plataforma de negocio que posicionaría al país con buenos ojos ante los fanáticos”, aseguró.

Atencio subrayó, sin embargo, que el entusiasmo por la innovación debe ir acompañado de responsabilidad. “Es importante la salud mental y el equilibrio emocional en las personas que lo utilizan. Pasar muchas horas en entornos virtuales puede afectar el bienestar si no se maneja adecuadamente”.