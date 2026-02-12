La rana que unirá Panamá

La rana dorada “Antón” animará a todo un país y región al ser la ‘cara’ de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que tiene el lema #AOtroNivel. Ayer, representantes de la Fundación EVACC y del Comité Organizador, revelaron a este anfibio como la mascota oficial de la justa deportiva, a celebrarse del 12 al 25 de abril en Panamá.

En un conversatorio con la prensa, se dio a conocer varias generalidades del evento, además de mostrar un video promocional protagonizado por Antón, donde aparece practicando los 24 deportes del programa de los juegos y recorriendo parte de las sedes, como el estadio Rommel Fernández, la Arena Roberto Durán, el estadio Juan Demóstenes Arosemena, y playa Venao; este último, escenario de la prueba de surf.

La Rana Dorada se convirtió en emblema de resiliencia, esperanza y protección del entorno. De ese espíritu nace Antón, que rinde honores al Valle de Antón, en Coclé, y toma su nombre, al ser una zona emblemática del país donde se puede encontrar esta especie, que está en peligro de extinción.

También se anunció que la ceremonia de inauguración de estos juegos se celebrará el 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández, en la tarde-noche. Y la Arena Roberto Durán, albergará la clausura el 25 de abril.