La prueba definitiva de resistencia física

Redacción | La Spartan Race tendrá su primera versión en Panamá, el próximo 24 de mayo, en las instalaciones del Autódromo Panamá, ubicado en Capira, provincia de Panamá Oeste. Será una actividad que abarque desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. con tres categorías: Super (10k + obstáculos); Spring (5k + obstáculos); y Kids (1.5/3 k + obstáculos).

Roberto Sánchez, representante de Spartan Race, indicó que el país tiene un “gran potencial” con atletas panameños que pueden dar un alto nivel competitivo. “La escogencia del Autódromo como escenario del evento es por sus facilidades, su amplitud, y es un espacio ideal para tener áreas para las familias”.

Según Sánchez, Panamá es un punto estratégico que les permitirá reunir a atletas de diversos países. Hasta el momento, deportistas de 22 naciones ya se han inscrito, especialmente de Norteamérica y Centroamérica.

“Esperamos entre 900 a 1,200 competidores, y ya van un 45% de panameños”, afirmó. Por su parte, Alessandro Garrido, gerente de Operaciones de Autódromo Panamá, dijo que “ya firmamos por tres años con la franquicia, se hará el evento una vez al año, y es algo diferente, pues es actividad física y eso demuestra que el Autódromo Panamá no solo nos enfocamos en eventos a motor, sino en deportes de diferentes modalidades y experiencias”.

Spartan Race es el circuito líder mundial de carreras de obstáculos, que combina el running con una serie de pruebas físicas y mentales diseñadas para probar la resistencia, fuerza y agilidad de los participantes, que deben superar desafíos como muros, barro, entre otros. Ingresa a las cuentas en redes sociales de @Spartanracepanama y @autodromopanama para conocer más detalles.