La presidenta del COI califica de "fantástica" la Villa Olímpica de Milán 2026

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, visitó este jueves la Villa Olímpica de Milán, donde se alojarán una parte de los participantes en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 (6-22 de febrero) y la calificó de "fantástica".

"Es un sitio fantástico, me dan ganas de convertirme en atleta de deportes de invierno", declaró la exnadadora zimbabuense, que sucedió en junio al alemán Thomas Bach.

"Las habitaciones son fantásticas, pudimos ver dónde estarán el gimnasio y el restaurante de los atletas. Será como lo que conocemos de Italia, capaz de mezclar historia, cultura y pasión", continuó la doble campeona olímpica de natación en una breve intervención.

"Hay que felicitar al comité organizador, a las autoridades locales y a las empresas que han participado en esta obra. Estamos impacientes por regresar en unos meses para ver las banderas de todas las delegaciones en las ventanas de los edificios de la Villa Olímpica", añadió.

La Villa Olímpica de Milán alojará a 1.700 deportistas y personal técnico que participarán en las pruebas de deportes de hielo (patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje en pista corta y hockey sobre hielo) que tendrán lugar en la capital económica de Italia.

Posteriormente, se reconvertirá al término de los Juegos Paralímpicos (6-15 de marzo) en residencia universitaria.

Otra Villa Olímpica, en Cortina d'Ampezzo, donde se celebrarán las pruebas de esquí alpino femenino y los torneos de curling, está en construcción con 377 módulos prefabricados.

La comisión ejecutiva del COI empezó durante esta visita a Milán y terminará el viernes.

Durante su reunión, el organismo olímpico podría abordar la cuestión de la participación de los deportistas rusos y bielorrusos, excluidos de las competiciones internacionales debido a la invasión de Ucrania.