La Premier League saca los colores al resto en la Champions

Con solo tres derrotas en 24 partidos y cuatro equipos en el Top 8, la Premier League ha confirmado en el inicio de la Liga de Campeones que es el campeonato más potente del continente, con unos números que hacen palidecer al resto.

Antes de la 5ª jornada que se disputará esta semana, y que marcará el paso del ecuador de la primera fase, los seis equipos representantes del "football" han sumado 17 victorias en 24 partidos y solo tres derrotas, para un total de 55 puntos de 72 posibles (más del 76%).

El Arsenal es uno de los tres equipos, junto a Bayern Múnich e Inter, que han sumado el pleno (4 victorias, 12 puntos) y están en lo alto del grupo único de la fase regular de la Liga de Campeones.

- Cuatro ingleses en el Top 8 -

Manchester City, Newcastle y Liverpool se encuentran también entre los ocho mejores equipos, que se clasificarían directamente a octavos de final sin tener que pasar por una eliminatoria previa.

Y los dos últimos miembros de la Premier League, Tottenham y Chelsea, están también entre los doce primeros clasificados, a menos de una victoria para integrar también el Top 8.

Solo Newcastle (contra el Barcelona la primera jornada), Liverpool (frente a Galatasaray) y Chelsea (ante el Bayern) conocen la derrota en esta edición de la Champions.

En el coeficiente de la UEFA, clasificación que tiene en cuenta todos los resultados de los equipos de cada federación durante una temporada, la Premier League ya está muy destacada con 89,5 puntos, por los 67 sumados por los equipos de LaLiga española y los 62 de la Bundesliga alemana.

Los otros dos grandes campeonatos europeos, Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia), están aún más rezagados, con 57 y 46,5 puntos respectivamente.

- Líder en el coeficiente UEFA -

Esta clasificación sirve para otorgar plazas suplementarias para la próxima edición, concretamente para los dos campeonatos con mejor promedio de puntos (el total dividido por el número de participantes).

Y en este apartado domina también el fútbol inglés (cuenta con 9 participantes en competiciones europeas) y un promedio de 9,944, por delante de la Bundesliga (7 equipos y promedio de 8,857 unidades) y LaLiga (8 clubes y 8,375 puntos).

Gracias a acabar primeros en esta clasificación la temporada pasada, Inglaterra y España obtuvieron una plaza suplementaria en esta edición, para Newcastle y Villarreal, quintos clasificados de sus respectivas ligas.

La Premier obtuvo una plaza más gracias al título de la Europa League ganado por el Tottenham.

Especialmente significativa, no obstante, es la gran diferencia con respecto al campeonato español, considerado por muchos la principal competencia de la Premier League.

- 7 a 1 contra equipos de LaLiga -

En las primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, ya ha habido ocho enfrentamientos entre equipos de la Premier y de LaLiga y el balance deja pocas dudas: 7 victorias a 1 para los ingleses, que han marcado 16 goles y han recibido solo cuatro.

Entre Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal suman un total de 3 victorias, menos de las logradas por el Arsenal. Los equipos españoles sólo han ganado el 43,3 de los puntos que han disputado.

"La Premier League tiene mucho dinero. Aquí, sobre todo Real Madrid y el FC Barcelona sobresalen... Nosotros no estamos en ese perfil", admitió el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, tras perder 2-0 contra el Newcastle en la última jornada disputada.

El Barcelona, único equipo español que ha logrado vencer esta temporada a un rival inglés, tendrá la ocasión, el martes contra el Chelsea, de maquillar los números y salvar el honor de LaLiga.

Ese partido en Stamford Bridge será uno de los duelos más interesantes de la 5ª jornada de la Liga de Campeones.

Un día más tarde, a unos pocos kilómetros al norte de la capital británica, el Arsenal recibirá al Bayern Múnich con el liderato en juego.

El otro invicto, el Inter de Milán, visitará al Atlético de Madrid, con el atractivo de ver, frente a frente, a los dos principales candidatos a ocupar el "9" de Argentina: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El Real Madrid, por su parte, visitará al Olympiacos, dos semanas antes de recibir en el Bernabéu al Manchester City.