$!La nueva casa del atletismo nacional

La construcción de un moderno estadio de Atletismo, la primera instalación en nuestro país exclusiva para la práctica y competencia de los eventos de pista y campo (todo con grama natural), continúa tomando forma en Penonomé. El estadio es parte de un grupo de instalaciones deportivas que darán un empuje a la ya combativa provincia coclesana.

“Va a ser un complejo de atletismo de primer mundo”, aseguró el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez. “Será para pista y campo [track and field], o sea las disciplinas que tienen que ver con salto de vallas, obstáculos, los 100, 200 y demás metros planos, las carreras de distancias, pero también todo lo que tenga que ver con campo: en Panamá no contamos con ninguna infraestructura en donde se pueda realizar campo, que es lanzamiento de jabalina, de disco, de martillo, o sea una serie de disciplinas importantes, que todas son olímpicas, por eso estamos muy contentos con el avance que presenta la obra”, recalcó Ordóñez.

“Tenemos dos retos grandes, que ya lo estamos abordando. Se trata del suministro de agua potable y la parte de conexión eléctrica, que no fueron contemplados adecuadamente al inicio del proyecto. Así que estamos trabajando con las autoridades del área y haciendo los contactos con el IDAAN [Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales] y la empresa eléctrica responsable, y demás entidades, para poder tener, si Dios quiere, entre mayo y junio del próximo año el Complejo Deportivo Miraflores listo, en su primera etapa; porque esa es una instalación que tendrá una segunda fase, que contempla un nuevo estadio de béisbol, otro de pequeñas ligas, una piscina olímpica, un estadio de fútbol, ese va a ser un gran proyecto, una especie de ciudad deportiva para Coclé”, añadió el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Federación Panameña de Atletismo, Mario Quintero, sostuvo, que “estratégicamente, la obra se ubica prácticamente en el centro del país”, y eso es una ventaja, pues “será un recito para varios deportes, no solo se centrará en el atletismo, donde podemos realizar los eventos de pista y campo, sin movernos para otro lado. En la actualidad, tenemos que estar buscando estadios y lugares privados para hacer los eventos de campo”. Para el dirigente, el recinto “será un estadio de nivel 1, para competir y que la ‘World Athletics’ [órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial], registre los tiempos [de los atletas]. No podemos rechazar el estadio de Coclé, ha sido una buena opción, el gobierno anterior lo empezó y éste decidió seguirlo y terminarlo, aunque debían entregarlo a los finales de este año”.