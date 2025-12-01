$!La nueva casa del atletismo nacional

Deportes

El Complejo Deportivo de Penonomé avanza a paso firme y en su primera fase, entregará al país una moderna instalación para la práctica del atletismo

Cortesía Pandeportes | Panorámica aérea del Complejo Deportivo de Penonomé, en Coclé, con un estadio exclusivo para las disciplinas de pista y campo de atletismo.
ML | Campo del estadio.
Redacción Metro Libre
01 de diciembre de 2025

La construcción de un moderno estadio de Atletismo, la primera instalación en nuestro país exclusiva para la práctica y competencia de los eventos de pista y campo (todo con grama natural), continúa tomando forma en Penonomé. El estadio es parte de un grupo de instalaciones deportivas que darán un empuje a la ya combativa provincia coclesana.

“Va a ser un complejo de atletismo de primer mundo”, aseguró el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez. “Será para pista y campo [track and field], o sea las disciplinas que tienen que ver con salto de vallas, obstáculos, los 100, 200 y demás metros planos, las carreras de distancias, pero también todo lo que tenga que ver con campo: en Panamá no contamos con ninguna infraestructura en donde se pueda realizar campo, que es lanzamiento de jabalina, de disco, de martillo, o sea una serie de disciplinas importantes, que todas son olímpicas, por eso estamos muy contentos con el avance que presenta la obra”, recalcó Ordóñez.

“Tenemos dos retos grandes, que ya lo estamos abordando. Se trata del suministro de agua potable y la parte de conexión eléctrica, que no fueron contemplados adecuadamente al inicio del proyecto. Así que estamos trabajando con las autoridades del área y haciendo los contactos con el IDAAN [Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales] y la empresa eléctrica responsable, y demás entidades, para poder tener, si Dios quiere, entre mayo y junio del próximo año el Complejo Deportivo Miraflores listo, en su primera etapa; porque esa es una instalación que tendrá una segunda fase, que contempla un nuevo estadio de béisbol, otro de pequeñas ligas, una piscina olímpica, un estadio de fútbol, ese va a ser un gran proyecto, una especie de ciudad deportiva para Coclé”, añadió el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Federación Panameña de Atletismo, Mario Quintero, sostuvo, que “estratégicamente, la obra se ubica prácticamente en el centro del país”, y eso es una ventaja, pues “será un recito para varios deportes, no solo se centrará en el atletismo, donde podemos realizar los eventos de pista y campo, sin movernos para otro lado. En la actualidad, tenemos que estar buscando estadios y lugares privados para hacer los eventos de campo”. Para el dirigente, el recinto “será un estadio de nivel 1, para competir y que la ‘World Athletics’ [órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial], registre los tiempos [de los atletas]. No podemos rechazar el estadio de Coclé, ha sido una buena opción, el gobierno anterior lo empezó y éste decidió seguirlo y terminarlo, aunque debían entregarlo a los finales de este año”.

85%
de avance físico presenta el proyecto, en la comunidad de Miraflores.
Con altos estándares deportivos

ml | El Complejo Deportivo de Penonomé, obra ubicada en la comunidad de Miraflores, en Coclé, avanza en su primera fase, que tiene un valor de contrato de $15.4 millones, que incluye su “Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos, Construcción, Equipamiento y Financiamiento”, informó Pandeportes. El proyecto tiene un estadio de Atletismo, calles y veredas de accesos, ciclo vías, sistema de iluminación, drenaje pluvial, conexión eléctrica, paisajismo, planta de tratamiento de aguas residuales, mobiliario urbano, tinaqueras, áreas de recolección de desechos y 120 estacionamientos.

El estadio tendrá una pista de tartán de 9 carriles de 400 metros y su pista de calentamiento de 6 carriles de 133 metros lineales.
