$!La nueva casa del atletismo nacional

El Complejo Deportivo de Penonomé, obra ubicada en la comunidad de Miraflores, en Coclé, avanza en su primera fase, que tiene un valor de contrato de $15.4 millones, que incluye su 'Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos, Construcción, Equipamiento y Financiamiento', informó Pandeportes. El proyecto tiene un estadio de Atletismo, calles y veredas de accesos, ciclo vías, sistema de iluminación, drenaje pluvial, conexión eléctrica, paisajismo, planta de tratamiento de aguas residuales, mobiliario urbano, tinaqueras, áreas de recolección de desechos y 120 estacionamientos.