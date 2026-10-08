La NBA mantiene su plan de campeonato en Europa, pese al rechazo de la Euroliga

La NBA reafirmó el jueves su voluntad de lanzar su liga en Europa y subrayó el interés de una asociación con la Euroliga, cuyos 13 clubes accionistas rechazaron el martes la oferta de colaboración del campeonato norteamericano.

La NBA, de la mano de la federación internacional (FIBA), pretende lanzar en otoño de 2027 una liga con 16 equipos, de los cuales 12 serían permanentes en grandes metrópolis (París, Lyon, Londres, Mánchester, Berlín, Múnich, Madrid, Barcelona, Atenas, Estambul, Milán y Roma), y cuatro se clasificarían deportivamente.

Este proyecto choca frontalmente con la Euroliga, el actual campeonato de referencia en el continente.

La NBA insiste en un comunicado que una "asociación entre la Euroliga, la FIBA y la NBA" sería beneficiosa para "los clubes, los jugadores y, lo más importante, los aficionados".

NBA y FIBA "siguen decididas a seguir adelante con la creación de una nueva liga profesional masculina en Europa", precisó el comunicado.

Los 13 clubes accionistas de la Euroliga, reunidos el martes en Cernobbio (Italia), rechazaron por unanimidad la oferta de colaboración de la NBA, considerada "inaceptable" e incluso "colonialista", según algunos de los participantes, citados por medios.

No obstante, la Euroliga mantiene abierta la puerta a las negociaciones.

Paralelamente, la Euroliga, competición de referencia en Europa desde el año 2000, se ampliará en la temporada 2027-2028 de 20 a 24 equipos: los 13 clubes accionistas, cuyas licencias de larga duración (válidas hasta 2036) deben transformarse en franquicias, ocho nuevas franquicias y tres equipos invitados.