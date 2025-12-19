La LPF se recarga para 2026

“Enfocados en fortalecer la gobernanza, transparencia y sostenibilidad de un proyecto, que busca un desarrollo para poder seguir brindándole ese apoyo a las selecciones nacionales, eso es la LPF”.

Así se manifestó Giorgio Paolo Famiglietti, comisionado de la LPF [Liga Panameña de Fútbol], al recalcar que su norte es profundizar la masificación, regionalización y progreso del fútbol nacional, incluyendo las ligas juveniles al igual que la Liga PROM (2da división).

Famiglietti hizo referencia sobre el nuevo inquilino de la primera división de la liga, el Unión Coclé FC, que debutará en el Torneo Clausura 2026. “Eso es parte de la visión de la liga, ese club ha estado haciendo un gran trabajo en la provincia coclesana, tienen chicos oriundos de esa zona del país y eso habla del crecimiento regional, que estamos buscando”, añadió.

“El año 2025 fue redondo, de todo el fútbol nacional, y en especial la liga local, pues aportamos jugadores a nuestros equipos en la clasificación al Mundial U20 y en el UNCAF U19. Para 2026 esperamos crecer más y formar a más jugadores. A los fanáticos, sigan a apoyando a sus clubes”.

El Torneo Clausura 2026, de la LPF dará su pitazo inicial el 16 de enero y finalizaría el 23 de mayo. La Juvenil y PROM arrancan el 15 de enero.