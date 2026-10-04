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La lluvia obliga a retrasar el Gran Premio de Baréin de F1 en Malasia

La lluvia obliga a retrasar el Gran Premio de Baréin de F1 en Malasia
Espectadores bajo la lluvia en el circuito de Sepang, el 4 de octubre de 2026 Lillian SUWANRUMPHA
AFP
04 de octubre de 2026

La salida del Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, que excepcionalmente se disputa en Malasia, se retrasó al menos 40 minutos debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el circuito de Sepang.

Los frecuentes, intensos y rápidos chubascos monzónicos propios de esta época comenzaron alrededor de media hora antes de la salida de los 22 monoplazas de F1, prevista a las 15h00 (07h00 GMT), y empaparon la pista, los coches, sus pilotos y a los ingenieros y técnicos.

Todos los pilotos se refugiaron en sus garajes y la dirección de carrera anunció que la vuelta de formación detrás del coche de seguridad no comenzaría antes de las 15h40.

La salida de la carrera debería producirse a continuación.

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, saldrá desde la pole position con su Red Bull, por delante del Ferrari del británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

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