La leyenda del trail Kilian Jornet planea regresar al UTMB en 2026

El español Kilian Jornet, superestrella del atletismo de montaña, regresará a finales de agosto al Ultra-Trail del Mont-Blanc (UTMB), la prueba más importante de esta disciplina, anunció Nnormal, la marca de ropa que él mismo creó.

Al detallar este lunes en su sitio web el calendario de los distintos atletas que la marca patrocina, Nnormal asignó tres carreras a Jornet, de 38 años: la prestigiosa Sierre-Zinal en Suiza, la Western States en Estados Unidos y, sobre todo, el UTMB 2026.

Previsto del 28 al 30 de agosto, el Ultra-Trail del Mont-Blanc es la más célebre de las carreras de montaña.

El español, auténtica leyenda de la disciplina, comparte el récord de número de victorias (2008, 2009, 2011 y 2022) con el francés François D'Haene.

No ha vuelto a participar en la carrera desde la edición de 2022, año en el que se convirtió en el primero en completar los 171 km del recorrido en menos de 20 horas (19 horas y 49 minutos).

Contactado por la AFP, el UTMB no ha confirmado la participación de Jornet.

Las dos partes mantienen una relación complicada: crítico con la orientación adoptada por el grupo UTMB desde el lanzamiento en 2022 de un circuito de competiciones en colaboración con Ironman, Jornet y el corredor de trail estadounidense Zach Miller enviaron un correo electrónico a otros atletas en 2024 instándoles a boicotear la prueba alpina.

"Sigue siendo una prueba que me encanta y, aunque discrepamos en ciertos puntos, también tenemos muchos puntos en común (con el UTMB). Es una carrera que me gustaría volver a hacer en el futuro", declaró hace unos meses Jornet en una entrevista con la AFP.

El deportista español, ganador de las pruebas de trail más prestigiosas tanto en formato corto (Sierre-Zinal, Zegama) como largo (UTMB, Western States, Hard Rock, Diagonale des Fous), selecciona desde hace varios años con sumo cuidado las pruebas en las que participa, al tiempo que disfruta de otros desafíos.

Entre septiembre y octubre, por ejemplo, cruzó el oeste de Estados Unidos para ascender las 72 cumbres de más de 14.000 pies de altitud (4.267 m), enlazadas corriendo o en bicicleta, para un total de 5.145 km y 123.045 metros de desnivel positivo en solo 31 días.