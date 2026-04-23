La joya latina Fernando Mendoza es elegido número uno del Draft de la NFL

El quarterback estadounidense Fernando Mendoza, de ascendencia cubana, fue seleccionado este jueves en el primer lugar del Draft de la NFL por Las Vegas Raiders, franquicia de la que es copropietario Tom Brady.

Mendoza, de 22 años, era el favorito indiscutido al número uno después de ser la gran sensación de la temporada universitaria, en la que condujo a los Indiana Hoosiers al título de la NCAA sin una sola derrota en el camino.

El carismático mariscal de campo criado en Miami (Florida), de abuelos cubanos, fue reconocido también a nivel individual con el Trofeo Heisman al mejor jugador universitario de la campaña.

Mendoza declinó asistir al Draft de la liga de football americano (NFL), que se desarrolla entre este jueves y el sábado en Pittsburgh (Pensilvania), para recibir la noticia acompañado de su familia.

A pesar de su meteórica evolución, Mendoza podría empezar su carrera en la NFL desde el banco de Las Vegas, una franquicia que no supera una ronda de playoffs desde la temporada de 2002.

Los Raiders, que tuvieron el peor registro de la NFL el curso pasado (3-14), contrataron este mes al veterano Kirk Cousins para que ejerza de mentor de su futura estrella.

Sea o no titular en la apertura del curso en septiembre, Mendoza es la nueva piedra angular del proyecto de Las Vegas que tiene a Tom Brady, considerado el mejor quarterback de la historia, como una voz clave en las decisiones deportivas.