La joven Mboko tumba a Rybakina y es finalista del WTA 1000 de Canadá

En otra memorable noche ante su público, la joya local Victoria Mboko superó este miércoles un trepidante duelo ante la kazaja Elena Rybakina y clasificó a la final del torneo WTA 1000 de Canadá.

La canadiense, de 18 años, remontó un set en contra y salvó una pelota de partido hasta imponerse por 1-6, 7-5 y 7-6 (7/4) ante el júbilo del público de Montreal.

Mboko, de padres congoleños, jugará el jueves la mayor final de su carrera frente a la japonesa Naomi Osaka o la danesa Clara Tauson, que se enfrentaban en la otra semifinal del miércoles.

Número 85 de la WTA, la canadiense es la tenista más joven en llegar a la final de este torneo desde que la suiza Belinda Bencic conquistó el título en 2015.

"Ha sido un partido increíble, gracias a todos por apoyarme. Fue eléctrico", agradeció una radiante Mboko. "Fue un partido muy difícil, pero todo es posible".

Tras eliminar en octavos de final a la favorita Coco Gauff, Mboko dio toda una exhibición de resiliencia para batir a Rybakina, otra campeona de Grand Slam.

La jugadora local neutralizó el primer set ganado por la kazaja, campeona de Wimbledon en 2022, y al inicio del tercero tuvo que recibir atención médica en su muñeca derecha, que se dañó en una aparatosa caída cuando realizaba un movimiento lateral.

Mboko perdió después el servicio pero, apoyada por el entusiasta público, siguió luchando hasta salvar una pelota de partido y encontrar un providencial quiebre para empatar 5-5.

En el siguiente juego volvió a perder el servicio, tras cometer dos de sus 11 doble faltas del partido, pero devolvió el quiebre para forzar el 'tiebreak' en el que selló su triunfo tras casi tres horas de batalla.