La japonesa Osaka quiere volver al tenis en el Abierto de Australia de 2024

La tenista japonesa Naomi Osaka, ausente de las pistas desde hace un año por maternidad, avanzó este miércoles que espera regresar a la competición en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2024.

En una entrevista con ESPN en el recinto del Abierto de Estados Unidos, Osaka respondió "sí" a la pregunta de si planea acudir al torneo de Melbourne el próximo enero.

La ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, de 25 años, aseguró que este periodo fuera del circuito ha "reavivado el fuego" en su interior por el tenis.

Osaka dio a luz a su hija Shai el pasado julio y no compite desde septiembre de 2022, cuando disputó su último torneo en el Pan Pacific Open de Tokio.

La japonesa, que participó en un foro sobre salud mental con la superestrella de la natación Michael Phelps en Flushing Meadows, dijo que su calendario para el año que viene contempla "muchos más torneos de los que solía jugar".

"No sé cómo me va a ir a principios de año", explicó. "No sé cuál será el nivel de juego y tengo que ir poco a poco, así como mínimo voy a prepararme para un muy buen final de año".

La ex número uno mundial, criada en Estados Unidos, posee dos trofeos del Abierto de Australia (2019 y 2021) y otros dos del US Open (2018 y 2020).