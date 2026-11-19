Para la cartilla hípica del próximo domingo 22 de noviembre, en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, ciudad de Panamá, se le estará haciendo un merecido homenaje al inversionista hípico de gran trayectoria, Dr. Bartolomé Mafla Herrera.

Para esta oportunidad se trata de la prueba clásica que lleva su nombre en la versión 15, a quien en diferentes facetas de esta actividad ha contribuido a su desarrollo y engrandecimiento.

Transcribir la totalidad de la trayectoria de Bartolomé Mafla nos llevaría la utilización de muchos tomos, razón por la cual pasaremos a detallar sus más importantes actuaciones en la actividad hípica, dentro y fuera de fronteras, como también de su carrera profesional.

Miembro del Salón de la Fama de la Hípica panameña

El nombre de Bartolomé Mafla Herrera quedó impreso con tinta indeleble el jueves 21 de noviembre de 2019, al ser exaltado al templo de los inmortales del Salón de la Fama de la Hípica Panameña, en la categoría de ‘Personalidades’.

Bartolomé nació un viernes 11 de junio de 1965, siendo el menor de seis hermanos, vivió sus primeros cuatro años en la ciudad capital trasladándose al corregimiento de Bejuco distrito de Chame lugar de nacimiento de su madre, su padre Bartolomé Mafla González, quien fue empresario transportista, político, dueño y entrenador de sus propios caballos en el Hipódromo de Juan Franco entre ellos el recordado ‘Lolito’, también trabajó en el departamento de mantenimiento del Hipódromo.

A sus ocho años regresan a la ciudad nuevamente donde empieza a trabajar en el Hipódromo cuidando caballos en el Hipo Pony ganando B/.3.50 semanales. Siempre optimista, trabajador y muy estudioso se levantaba a las 5:00 de la mañana para ir a la escuela con el sueño de ser en el futuro un hombre exitoso y con deseos de superación.

Sus deseos de ser veterinario le daban impulsos a seguir adelante, cuidó caballos para ayudar a sus padres, en el Establo de su Sobrino Félix Rodríguez Mafla (QEPD) destacado entrenador de caballos y también miembro del salón de la fama del Caribe, era hijo de una de sus hermanas mayores (Felicia) y de quien aprendió los primeros pasos de entrenador caballos de carrera, luego le sigue los pasos a otros famosos entrenadores en los Estados Unidos, aprendiendo y usando el sistema norteamericano en el arte de entrenar caballos de carrera.

Por razones económicas no pudo estudiar ciencias debido a que tenía que trabajar tan pronto se graduara de la escuela secundaria para ayudar a sus padres, así se gradúa a los 16 años de Bachiller en Comercio en el Colegio Richard Neumann practicando en una firma de Contadores Públicos Autorizados, donde se quedó trabajando.

Posteriormente pasa a la firma No. 2 en el mundo en ese momento, de donde tres años más tarde, a los 21 años de edad, salta a la Gerencia General de una Financiera propiedad de Haralambos Tzanetatos y Juan Ramón Poll, de allí Bartolomé ha ocupado importantes y diferentes posiciones incluyendo Presidencias de Juntas Directivas en Gremios importantes en Panamá y en el extranjero.

Graduado en la Universidad de Panamá, con el título de Licenciado en Contabilidad. Tiene Post Grado en Tributación, graduado con honores en UNESCPA y Maestría en Tributación graduado con índice de 2.9 Summa Cum Laude.

Doctor Honoris Causa, (Causa de Honor) Claustro Doctoral Iberoamericano, considerado una Eminencia

Por sus estudios, tenacidad, honestidad y perseverancia en enero de 1990 logra fundar su propia firma de Contadores Públicos Autorizados donde logra en muy poco tiempo convertirse en una de las firmas más cotizadas del país en Auditoría e Impuestos con clientes de todo tamaño, la cual posteriormente se une por 12 años a la firma No. 2 en el mundo, donde había trabajado anteriormente, regresando en calidad de socio, y hacen 18 años es el Presidente y Socio Principal en Panamá de una de las firmas líderes en Panamá y el mundo, además de ser el Vice Presidente de la firma en Latinoamérica, luego de ser Presidente de Centro América y Caribe y Presidente del Sub Comité Técnico de Auditoría.

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, dentro del cual ha ocupado altos cargos directivos. Representó a la República de Panamá en el Panel de Tributaria del XI Congreso Nacional de Contadores 1998.

El colegio le ha otorgado múltiples homenajes, placas y reconocimientos por su trayectoria profesional. Ha sido expositor en 16 de 18 Congresos Nacionales Tributarios.

Por 34 años consecutivos se le ha otorgado el Pergamino por el cumplimiento del requisito indispensable de educación continua (actualización profesional) para el Contador Público Autorizado.

Ha sido expositor de un sinnúmero de seminarios y charlas a nivel nacional e internacional en temas de auditoría, impuestos, finanzas y administración.

Fue por 28 años profesor de Contabilidad Tributaria en la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

En año 2013 lo condecoraron como asesor vitalicio de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Financieras.

Se le entregó el Trébol de la excelencia por su trayectoria en la investigación, estudio y práctica profesional como Contador Público Autorizado en el XVIII Congreso de Contadores 2013.

En el mes de noviembre de 2013, en Shanghai China se le otorgo a Panamá, representado por Bartolomé Mafla Herrera el premio de Firma del año 2013.

Autor de libros y escritos sobre Contabilidad, Auditoria, Impuestos, Crédito, Finanzas’.

El pasado 11 de noviembre 2026, la firma internacional NEXIA, le rinde homenaje, entregándole el Roy Hoffman Award, por su arduo trabajo en beneficio de la firma internacional, en todas las posiciones que ha ocupado y los logros obtenidos.

En lo concerniente a la hípica es uno de los inversionistas que ha contribuido al desarrollo de esta actividad en múltiples facetas, a saber, dueño, criador, importador, presidente de gremio, y preparador con muchos triunfos, en todos los rubros hípicos, en Panamá y USA.

Triunfo histórico

Es el segundo panameño en lograr triunfo como propietario en el hipódromo de Santa Anita en California, USA, con el caballo ‘Insubordination’, el 14 de abril de 2018, plaza muy difícil de lograr triunfos, sigue teniendo caballos en California, Miami, Kentucky y Ohio.

Ha sido dos veces Presidente de la Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá (Appucapa), durante su primer período se activa el cumplimiento de la figura del socio vitalicio, siendo el primero Darío Ramos Bustamante (Q.D.E.P) se rindió homenaje a todos los expresidentes de Appucapa a esa fecha, corrigió considerablemente las finanzas mejorando el flujo de efectivo, entregando la situación financiera satisfactoriamente, presentó un estudio donde logró disminuir de 5% a 4% la deducción a todos los dueños, poniendo así más dinero neto en manos de la familia hípica.

En su segunda ocasión como Presidente,logra cambiar el rumbo de Appucapa en su membresía, entre sus muchos logros se pueden incluir el ordenamiento legal y financiero del gremio, como también mejoras sustanciales a la sede de Appucapa, en cuanto a su infraestructura y equipos de tecnologías modernos.

Redactar nuevos estatutos e inscribirlos en el Registro Público, los cuales están vigentes. Además, que las mejoras del Salón de Appucapa fueron de mucha importancia para acoger a los asistentes a la Serie Hípica del Caribe, sumado a ello la excelente labor rendida por las comisiones de trabajo creadas por Mafla y lograr el cumplimiento de lo establecido en el contrato de colaboración con los dueños, luchando constantemente a fin del desarrollo y crecimiento de la hípica panameña.

Entre sus mejores caballos se destacan ‘Galanteo’, ganador del Clásico Navidad en el 2000, ‘Balacera’, ganadora de 16 carreras, ‘Privilegiada’ hija de los dos primeros, ganadora de 6 carreras en 13 salidas, criada en la Finca San Bartolo, y madre de ‘El Indispensable’, invicto en sus dos primeras salidas, ahora padrillo, ‘Chambalutz’,’ vendido a los EE UU invicto.

‘Siempre Bella’, la cual fue mejor yegua importada en 2020, ‘Sustituta’, (madre de ‘Mundano’ su primer caballo criado y ganador), ‘Pow’, ‘Patrimonio’, ‘Happie’r, ‘Secuestrador’ (Padrote estrella de la Finca San Bartolo) ‘Eminencia’, ‘Don’t Paid Me’, ‘Ilustre’, ‘Can´t Lose’, ‘Gift of Friends’, ‘Lead Singer’, ‘Ben Eurion’, con quien hizo una gran hazaña entre otros.

Los padrotes de Finca San Bartolo, incluyen hijos de ‘Unbridled’s Song’, ‘El Corredo’r, ‘Storm Bid’, plantel de crianza 16 hectáreas de pasto mejorado y terreno completamente plano, que en poco tiempo sus productos han llegado a correr y ubicarse en el séptimo peldaño de estadística de las mejores haras de la temporada.

Constante importador de yeguas de finísima sangre para correr y luego llevarlas a la cría.

Se ha caracterizado por ser buen hijo, padre excelente y responsable, abuelo muy querido y sobre todo un gran amigo.

Bartolomé Mafla Herrera es un héroe, integro, honrado y trabajador que ha dejado y sigue dejando su alto nivel como persona, profesional destacado, entusiasta y exitoso inversionista que sigue apoyando a la hípica, para la cual es un honor de tener un personaje con estas virtudes.