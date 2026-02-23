La hermana de Lindsey Vonn destaca la "belleza" de los médicos de Italia

Una asociación de médicos italianos se felicitó este viernes de que la hermana de Lindsey Vonn haya sabido percibir la "belleza" del personal del hospital en el que estuvo ingresada la esquiadora estadounidense, tras la publicación de algunos consejos humorísticos en las redes sociales.

En un video publicado en Instagram y acompañado de una canción de amor, la hermana menor de Lindsey Vonn, Karin Kildow, aconsejaba a sus seguidores "borrar (sus) aplicaciones de citas e ir simplemente a un servicio de urgencias en Italia".

En las imágenes, filmadas desde el hospital italiano donde la campeona de esquí se sometió a cuatro operaciones en la pierna que se fracturó en los Juegos Olímpicos de Invierno, se ve a varios médicos o enfermeros con bata verde conversando, caminando por los pasillos o escribiendo en expedientes médicos, con la canción "This Will Be (an Everlasting Love)" de la cantante Natalie Cole de fondo.

"Había dicho que habría un lado positivo (...) Más seriamente, muchas gracias a todos los médicos y enfermeros realmente amables y atentos que han ayudado a Lindsey", escribió Karin Kildow en su cuenta de Instagram.

Lindsey Vonn, de 41 años, campeona olímpica de descenso en 2010 que relanzó su carrera a finales de 2024, se fracturó la tibia de la pierna izquierda durante la prueba de descenso femenino en los Juegos de Milán-Cortina, el 8 de febrero, donde esperaba conquistar otra medalla.

Vonn fue tratada de esta fractura, que sufrió apenas una semana después de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el hospital Ca'Foncello de la ciudad de Treviso, al norte de Venecia.

La deportisya abandonó el hospital el domingo y regresó a Estados Unidos.

El presidente de la Sociedad Italiana de Medicina de Urgencias, Alessandro Riccardi, se dijo "feliz de que la hermana de Lindsey Vonn haya sabido percibir la belleza que reina" en los servicios de urgencias italianos.

"Pero estamos aún más contentos de que haya reconocido lo que realmente cuenta para nosotros: la competencia, el profesionalismo y el profundo valor de los servicios de urgencias y de nuestro sistema nacional de salud", declaró en un comunicado remitido a la AFP.

No obstante, Riccardi lanzó un llamamiento a los 75.000 seguidores de Kildow en Instagram: "Ahora que se ha revelado la 'noticia' de la belleza de nuestros cuidadores y cuidadoras... les pedimos un favor: ¡No asalten los servicios de urgencias!", bromeó.