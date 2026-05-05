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La francesa Kerbaol ganó la 3ª etapa de La Vuelta y Koch sigue líder

La francesa Kerbaol ganó la 3ª etapa de La Vuelta y Koch sigue líder
La ciclista suiza Noemi Ruegg gana la primera etapa de La Vuelta Femenina 2026, seguida por la belga Lotte Kopecky y por la alemana Franziska Koch, el 3 de mayo de 2026 en la localidad gallega de Salvaterra do Miño, al noroeste de España Miguel Riopa
AFP
05 de mayo de 2026

La francesa Cédrine Kerbaol (EF Education) ganó en solitario este martes la tercera etapa de la Vuelta a España entre Padrón y A Coruña, tras la que la alemana Franziska Koch (FDJ-Suez) sigue líder.

Kerbaol se anotó su décima victoria como profesional, por delante de la belga Lotte Kopecky (DLT), que se impuso en un esprint de algunas favoritas a la canadiense Sarah Van Dam (Visma), tercera.

Koch se mantiene al frente de la general con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky, que subió un puesto, mientras en tercer lugar se ha colocado Kerbaol, a 4 segundos de la ciclista alemana.

La etapa se decidió en los últimos dos kilómetros, a la salida de un largo tramo de adoquinado, cuando Kerbaol lanzó su ataque.

La francesa sorprendió a sus rivales que no fueron capaces de cerrar la brecha que abrió llegando a la meta con 4 segundos de ventaja sobre Kopecky.

El miércoles tendrá lugar la cuarta etapa de la Vuelta a España de 115,6 km entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla con dos puertos de tercera categoría.

-- Clasificación de la 3ª etapa de la Vuelta a España entre Padrón y A Coruña:

1. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) los 121,2 km en 3h 14:17.

(velocidad media: 37,5 km/h)

2. Lotte Kopecky (BEL/DLT) a 4.

3. Sarah Van Dam (CAN/TVL) m.t.

4. Liane Lippert (GER/MOV) m.t.

5. Paula Blasi (ESP/ALE) m.t.

-- Clasificación general:

1. Franziska Koch (GER/FDJ - SUEZ) 9h 03:43.

2. Lotte Kopecky (BEL/DLT) a 2.

3. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) a 4.

4. Sarah Van Dam (CAN/TVL) a 14.

5. Loes Adegeest (NED/TFS) a 16.

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