La francesa Kerbaol ganó la 3ª etapa de La Vuelta y Koch sigue líder

La francesa Cédrine Kerbaol (EF Education) ganó en solitario este martes la tercera etapa de la Vuelta a España entre Padrón y A Coruña, tras la que la alemana Franziska Koch (FDJ-Suez) sigue líder.

Kerbaol se anotó su décima victoria como profesional, por delante de la belga Lotte Kopecky (DLT), que se impuso en un esprint de algunas favoritas a la canadiense Sarah Van Dam (Visma), tercera.

Koch se mantiene al frente de la general con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky, que subió un puesto, mientras en tercer lugar se ha colocado Kerbaol, a 4 segundos de la ciclista alemana.

La etapa se decidió en los últimos dos kilómetros, a la salida de un largo tramo de adoquinado, cuando Kerbaol lanzó su ataque.

La francesa sorprendió a sus rivales que no fueron capaces de cerrar la brecha que abrió llegando a la meta con 4 segundos de ventaja sobre Kopecky.

El miércoles tendrá lugar la cuarta etapa de la Vuelta a España de 115,6 km entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla con dos puertos de tercera categoría.

-- Clasificación de la 3ª etapa de la Vuelta a España entre Padrón y A Coruña:

1. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) los 121,2 km en 3h 14:17.

(velocidad media: 37,5 km/h)

2. Lotte Kopecky (BEL/DLT) a 4.

3. Sarah Van Dam (CAN/TVL) m.t.

4. Liane Lippert (GER/MOV) m.t.

5. Paula Blasi (ESP/ALE) m.t.

-- Clasificación general:

1. Franziska Koch (GER/FDJ - SUEZ) 9h 03:43.

2. Lotte Kopecky (BEL/DLT) a 2.

3. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) a 4.

4. Sarah Van Dam (CAN/TVL) a 14.

5. Loes Adegeest (NED/TFS) a 16.