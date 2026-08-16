La finlandesa Vainio y el alemán Petros logran oros europeos de maratón

La finlandesa Alisa Vainio sobrevoló este domingo el maratón femenino del Europeo de atletismo de Birmingham, mientras que el alemán Amanal Petros fue el ganador en la prueba masculina.

Vainio, de 28 años, era la gran favorita y terminó con un crono de 2 horas, 22 minutos y 26 segundos, que constituye un nuevo récord del campeonato de Europa.

Su dominio fue tan abrumador que sacó casi cinco minutos a la segunda, la húngara Lili Anna Vindics-Toth (2h27:21), mientras que la británica Abbie Donnelly (2h27:33) se quedó con el bronce.

Quinta clasificada en el maratón del Mundial de Tokio del año pasado, Vainio se fue pronto en solitario y fue abriendo rápidamente un margen importante con el resto.

La ganadora del maratón de Sevilla en febrero (2h20:39, su mejor marca personal) no dejó de ampliar la ventaja en cada paso por los puntos de referencia y tenía más de tres minutos a mitad del recorrido, y más de cuatro minutos en el km 30.

En la carrera masculina de este prueba de 42,195 km, el alemán Petros se impuso con algo más de suspense.

Después del km 25, Petros atacó en solitario y se adelantó medio minuto respecto a un grupo de perseguidores, ampliando luego a 50 segundos al paso del km 30.

Acabó finalmente en 2h09:11, superando en el podio de su prueba al italiano Pietro Riva (2h09:18) y al israelí Gashau Ayale (2h09:21).

Petros protagonizó una de las imágenes del Mundial de Tokio del año pasado, cuando fue necesaria la foto finish para decidir el ganador del maratón: entonces el tanzano Alphonce Felix Simbu se colgó el oro por solo tres centésimas de segunda.

Entre los españoles, solo Carolina Robles pudo acabar en el Top 10, con un octavo puesto (2h28:07) en la prueba femenina.