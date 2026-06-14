La fiesta de los Knicks se desborda: 63 detenidos en las calles de Nueva York

Los festejos por el primer título de los New York Knicks en la NBA en 53 años dejaron un saldo de 63 detenidos durante la noche del sábado en Nueva York, informó la policía local, que también reportó varios hechos de violencia, daños materiales y diez agentes heridos.

Los arrestos estuvieron relacionados con delitos como agresión a policías, posesión ilegal de armas de fuego, daños a la propiedad, alteración del orden público, resistencia al arresto y obstrucción de la acción de las autoridades, precisó la Policía de Nueva York (NYPD) a la AFP este domingo.

Miles de personas salieron a las calles para celebrar la victoria 94-90 de los Knicks sobre los San Antonio Spurs (global 4-1), que dio a la franquicia neoyorquina su primer campeonato desde 1973.

Durante los festejos, un adolescente de 17 años resultó herido en un tiroteo en Manhattan y se registraron cuatro agresiones con arma blanca.

Además, cinco autobuses escolares fueron incendiados o destruidos, cinco vehículos policiales sufrieron daños graves y varios automóviles particulares también resultaron afectados.

"Varias personas se subieron a farolas, semáforos, estructuras y andamios. Estallaron varias peleas. Las calles y avenidas quedaron invadidas por multitudes que se negaban a dispersarse, bloqueando la circulación durante varias horas", indicó la policía.

Diez agentes resultaron heridos, entre ellos uno que recibió un puñetazo en el rostro y otro que fue golpeado con una botella de vidrio, según la policía.

Las celebraciones coincidieron además con el partido entre Marruecos y Brasil por el Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium, en el vecino estado de Nueva Jersey, lo que incrementó la presencia de aficionados en las calles de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el jueves se celebrará un desfile en homenaje a los Knicks, durante el cual el equipo recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad.