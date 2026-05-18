La Federación Internacional de Gimnasia levanta las sanciones a rusos y bielorrusos

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) levantó a su vez las restricciones impuestas a los deportistas rusos y bielorrusos tras la invasión de Ucrania en 2022, siguiendo el ejemplo del judo y la natación, anunció este lunes la institución.

Reunida el sábado y el domingo en Sharm el-Sheij (Egipto), la comisión ejecutiva del organismo tomó esta decisión "con efecto inmediato", devolviendo así a los gimnastas de ambos países sus colores y su himno, según un breve comunicado.

La FIG no aporta ninguna justificación para esta decisión, que se aparta de las recientes recomendaciones del Comité Olímpico Internacional: el pasado 7 de mayo, la organización olímpica había aconsejado a las federaciones internacionales restituir plenamente a los bielorrusos, pero no a los rusos.

Además del regreso de los colores ruso y bielorruso, los gimnastas de ambas naciones quedan ahora exentos de las condiciones impuestas a los atletas "neutrales": limitarse a las pruebas individuales, no haber apoyado activamente la guerra en Ucrania y no estar bajo contrato con el ejército o los servicios de seguridad.

La decisión del organismo mundial que rige la gimnasia, deporte olímpico de primer orden, también permite contemplar el regreso de rusos y bielorrusos con sus colores en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuyas fases de clasificación no comenzarán hasta este verano.

El judo y la natación también habían votado la plena readmisión de ambos países, en noviembre y luego en abril, mientras que el boxeo se limitó a seguir al COI levantando únicamente las restricciones contra los bielorrusos.

El atletismo, por su parte, mantiene una exclusión estricta mientras no se produzcan "avances concretos hacia negociaciones de paz" en Ucrania, informó a principios de mayo su federación internacional.