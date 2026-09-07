La Federación Belga de Fútbol no apoyará a Infantino para su reelección

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) no apoyará la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato en la presidencia de la FIFA, según informó el lunes, lamentando "la falta de transparencia" y fallos "de gobernanza" al frente del organismo mundial.

Bélgica sigue así el ejemplo de otras federaciones europeas que también han retirado su apoyo a Infantino, como Suecia, Escocia e Italia.

"En línea con la UEFA, (la RBFA) espera respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones" del proyecto (frustrado) del dirigente italo-suizo de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una sociedad abierta a inversores privados.

Por otra parte la federación belga exige en su comunicado "una total transparencia y explicaciones claras" en el caso de la tarjeta roja mostrada al jugador estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial en Estados Unidos.

El delantero fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, pero pudo jugar el duelo de octavos frente a Bélgica luego de que la FIFA dejase sin sanción esa tarjeta roja tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump ante Infantino.

"Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen, a día de hoy, sin respuesta", lamenta la presidenta del organismo belga, Pascale Van Damme, quien "ha solicitado, por consiguiente, a la FIFA que el caso Balogun sea incluido en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la FIFA" el próximo 15 de octubre.

Infantino confirmó el domingo que se presentará a un nuevo mandato al frente de la FIFA en marzo de 2027.

Hasta la fecha es el único candidato declarado.

Desde hace varias semanas, el mundo del fútbol está profundamente dividido frente a su gobernanza y sus detractores le reprochan haber elaborado sin consulta previa el proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Blanco de numerosas críticas, el hombre que dirige la FIFA desde 2016 abandonó rápidamente su proyecto, pero eso no bastó para apagar la polémica.