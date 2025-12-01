La F1 se prepara para una gran batalla final... provocada por un error de McLaren

Lando Norris y Oscar Piastri, dos de los tres pretendientes al título mundial de pilotos, pagaron caro el error de estrategia de McLaren, que da la oportunidad a Max Verstappen de luchar por un quinto campeonato consecutivo, el próximo fin de semana en Abu Dabi.

El domingo por la noche en el paddock del circuito de Lusail, cerca de Doha, las caras cariacontecidas en el equipo McLaren contrastaban con los rostros felices en Red Bull, gran beneficiado de la "mala decisión" tomada por la escudería británica unas horas antes.

"Es difícil digerirlo", admitía el australiano Piastri bajo la luz de los miles de focos que iluminaban el trazado catarí, tras acabar segundo en una carrera ganada por el campeón neerlandés.

El patrón de McLaren, Zak Brown, comparó recientemente a Verstappen con un monstruo de una película de terror que vuelve para atormentar a la escudería de Woking, algo que el neerlandés se tomó con humor: "¡Que me llame Chucky!", lanzó a los periodistas en referencia al muñeco popularizado por la saga cinematográfica del mismo nombre.

El domingo, sin embargo, " Mad Max " sólo se limitó a aprovecharse del enésimo error del equipo papaya: una decisión estratégica incomprensible que cambió un Gran Premio que los McLaren, con Piastri a la cabeza, parecían controlar.

Tras un accidente en la vuelta siete entre Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Sauber) y la posterior salida del coche de seguridad, la mayoría de los monoplazas entró en boxes para cambiar neumáticos. Pero McLaren decidió que sus dos pilotos siguieran en pista.

Una decisión estratégica que acabó costando caro a la escudería que ya ha ganado el título de constructores y que no pudo beneficiarse de una "parada gratis" como el resto.

Este fin de semana, los equipos estrenaban la regla que limita cada juego de neumáticos a un máximo de 25 vueltas por razones de seguridad, lo que obligaba a al menos dos paradas, ya que se tenían que dar 57 giros al trazado catarí.

- Los fallos se acumulan -

"Todo el mundo hizo una parada en boxes, lo que finalmente hizo que nuestra decisión de quedarnos en pista fuera mala", admitió el domingo por la noche el jefe del equipo Andrea Stella.

"Entre el ritmo de Verstappen y el bajo desgaste de los neumáticos, esta decisión resultó ser muy perjudicial. Oscar claramente controlaba la carrera y merecía ganarla, y perdimos el podio para Lando", quien terminó cuarto, añadió.

Esto ocurrió justo una semana después de que los dos pilotos de McLaren fueran descalificados en el Gran Premio de Las Vegas por irregularidades en los monoplazas, dejando a Norris sin los puntos de su segundo puesto y a Piastri sin los de la cuarta plaza obtenida en carrera.

"Durante una temporada, puede haber diferentes fases", se defendió Stella, pero sin explicaciones detalladas.

"El problema que tuvimos en Las Vegas es muy, muy diferente al que tuvimos aquí", se limitó a decir.

- Sin órdenes de equipo -

Los desaciertos de McLaren han resucitado a Verstappen, que a finales de verano parecía descartado para el título.

Antes del Gran Premio de Italia en el primer fin de semana de septiembre, el neerlandés acumulaba 104 puntos de retraso respecto al entonces líder Piastri y 70 con Norris.

El título parecía una lucha entre los dos McLaren, pero el piloto de Red Bull ha ganado cinco de las últimas ocho carreras disputadas y llega a Abu Dabi a solo 12 puntos de Norris y con 4 de ventaja sobre Piastri, con 25 puntos para el ganador de la última carrera.

Frente a la amenaza de Max, habrá que ver cómo actúa McLaren, donde no parece que vaya a haber órdenes de equipo en favor del mejor clasificado.

"Dejaremos a Oscar y Lando la posibilidad de competir y perseguir sus aspiraciones", respondió Stella.

El epílogo de la temporada 2025 podría, sin embargo, parecerse mucho al de 2007, cuando la rivalidad entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, precisamente ambos en McLaren, que ya entonces rechazó establecer una jerarquía entre sus pilotos, permitió a Kimi Raikkönen (Ferrari), entonces tercero en el campeonato, llevarse el título en el última carrera del año.