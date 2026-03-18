La expedición a Sudáfrica

La ‘Sele’ de Panamá se quiere probar ante un combinado africano, con la expectativa de descifrar el juego que podría enfrentar en su primer partido en el Mundial FIFA 2026.

Y es que el equipo de Thomas Christiansen debuta en el torneo planetario ante Ghana, el 17 de junio próximo. Y para estar listo a ese duelo, sostendrá dos partidos amistosos ante el combinado de Sudáfrica.

“Hay constantes similitudes con Ghana de lo que nos vamos a encontrar con Sudáfrica y ese era el objetivo”, explicó ayer Christiansen, en conferencia de prensa.

Antes, se reveló el listado de jugadores convocados que estarán enfrentándose al onceno sudafricano el próximo 27 y 31 de marzo, en calidad de visitante.

El primero se jugará en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, mientras que el segundo se disputará en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, ambas sedes del pasado Mundial de Sudáfrica 2010.