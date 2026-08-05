La estrella del judo Teddy Riner es baja para el torneo de Lima

La estrella del judo, Teddy Riner, que iba a realizar su regreso a la competición en el torneo de Lima a mediados de agosto, causará baja finalmente por lesión, anunció el francés este miércoles.

"Con pesar debo anunciar mi baja para el Torneo de Lima", declaró Riner en su cuenta de Instagram. "Tras una lesión sufrida en un entrenamiento, me someteré a exámenes complementarios para determinar con precisión su naturaleza", agregó el tres veces campeón olímpico en individual.

El judoca de Guadalupe, de 37 años, tenía previsto participar en el torneo de Lima, en Perú, el 16 de agosto, una competición que le serviría de preparación para los Mundiales en octubre.

Riner no ha vuelto a participar en una competición individual desde los Juegos Olímpicos de París en el verano boreal de 2024, donde logró su tercera corona individual y un segundo título por equipos.