La estrella del esquí Lindsey Vonn es operada por novena vez en la pierna

La estrella del esquí Lindsey Vonn dijo este miércoles que "rezaba" para que su novena operación en la pierna izquierda fuera la última, luego de que se lastimara esa extremidad en una terrible caída en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año.

Vonn, de 42 años, afirmó antes de la intervención que los cirujanos prevén retirarle casi todas las varillas y clavos que le colocaron en las ocho operaciones anteriores para reconstruir su ligamento cruzado anterior.

"Esta será mi novena operación y rezo para que sea la última. Todavía hay cosas que podrían cambiar durante la intervención, así que tendremos que esperar a ver cómo va", dijo la deportista en un video publicado en sus redes sociales.

Su salida de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina se produjo después de que sufriera la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda tras una violenta caída en la glamorosa estación de Cortina d'Ampezzo.

Luego de ser evacuada en helicóptero de la pista olímpica, la estrella se sometió a una serie de operaciones en Italia para reparar su pierna y después regresó a Estados Unidos.

En su país se sometió a una nueva intervención para evitar la amputación de la extremidad.