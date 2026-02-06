La estrella del esquí acrobático Eileen Gu, entre China y EEUU

La esquiadora freestyle Eileen Gu, estrella de su deporte, fue una de las sensaciones de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022, donde se colgó dos oros a la vez que su nacionalidad deportiva generaba debate.

Gu, que está llamada a ser también una de las figuras de los Juegos de Milán-Cortina (6-22 febrero), nació y creció en San Francisco. Comenzó su carrera defendiendo los colores de Estados Unidos, antes de optar en 2019 por representar a China, el país de origen de su madre.

La decisión suscitó una gran atención mediática durante los Juegos Olímpicos de Pekín, especialmente por parte de la prensa estadounidense, donde una parte de la clase política utilizó este caso para avivar el sentimiento antichino en un contexto de rivalidad geopolítica entre las dos potencias.

En Pekín 2022, Eileen Gu se colgó la medalla de oro en Big Air y halfpipe.

Emblema de la delegación china y con un padre estadounidense, Eileen Gu atrae los focos antes de la nueva cita olímpica en Italia.

Preguntada por la AFP antes del evento, admite estar cansada del interés que suscita su pasaporte y de cómo ello eclipsa sus resultados deportivos.

Gu, que estudia en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, insiste en que su principal ambición es promover su deporte.

"Si la gente prefiere concentrarse en otra cosa, eso me pone triste", declaraba a la AFP en diciembre en China, durante una prueba de la Copa del Mundo.

En el esquí acrobático o freestyle, los deportistas son juzgados por la inventividad y el dominio técnico de sus figuras, ejecutadas en halfpipes, trampolines o raíles.

- Porsche y Louis Vuitton -

La decisión de Eileen Gu de representar a China tiene además un elemento añadido: Pekín prohíbe la doble nacionalidad y, en teoría, ha tenido por lo tanto que renunciar a su pasaporte estadounidense.

"Soy tan estadounidense como china", llegó a declarar la propia interesada durante los Juegos de Pekín 2022.

Vive en Estados Unidos y cuenta con dos millones de abonados en Instagram. Su labor deportiva es compaginada con otras como modelo y es habitual verla posando en publicidades de marcas de moda, de relojes o de coches de lujo.

Según la revista Forbes, fue la cuarta mujer deportista mejor pagada de 2025, con 95.000 dólares generados a través del esquí y 23 millones de dólares de ingresos extradeportivos.

Entre sus contratos publicitarios se encuentran Louis Vuitton, Victoria's Secret, Red Bull o Porsche.

En China aparece regularmente en paneles publicitarios o en portadas de revistas. La prensa local la alaba entusiastamente por su dominio del mandarín.

Pero Eileen Gu no escapa tampoco en el país asiático a algunas críticas, como las que recibió en las redes sociales por su apoyo a la candidatura de Salt Lake City para los Juegos de Invierno de 2034.

- "Nada extraordinario" -

Otra señal de la sensibilidad sobre su caso se dio a principios de 2025, cuando las autoridades chinas hicieron desaparecer su nombre de un documento presupuestario publicado en internet y que revelaba su intención de gastar más de 6 millones de euros (6,21 millones de dólares con el cambio de la época) para financiar su preparación, y la de otra deportista nacida en Estados Unidos, de cara a los Juegos Olímpicos de 2026.

"China es cada vez más fuerte. Muchas personas (de origen chino) volverán al país para representar a China", vaticina una aficionada, Shu Dan (30 años), que acudió a animarle a una reciente prueba clasificatoria.

Eileen Gu insiste en que no tiene "nada de extraordinario" representar a un país diferente al país en el que has nacido.

"Mi mensaje no ha cambiado nunca: quiero hacer descubrir este deporte al mayor número posible de personas", dice a la AFP.

El Comité Olímpico Internacional (COI) indicó por correo a la AFP que Eileen Gu es elegible para representar a China y que cuenta con un pasaporte chino.

¿Tiene todavía pasaporte estadounidense? Es una cuestión que prefiere mantener en privado, sin ocultar el hastío por las recurrentes preguntas sobre su nacionalidad.