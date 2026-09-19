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La estadounidense Jovic se consagra bicampeona del Abierto de Guadalajara

La estadounidense Jovic se consagra bicampeona del Abierto de Guadalajara
La estadounidense Iva Jovic levanta el trofeo tras ganar la final individual femenina del torneo WTA Guadalajara Open en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, México, el 19 de septiembre de 2026 ULISES RUIZ
AFP
19 de septiembre de 2026

La estadounidense Iva Jovic se consagró este sábado bicampeona del Abierto WTA 500 de Guadalajara al vencer en la final a su compatriota Peyton Stearns en sets corridos 6-4 y 6-2.

Jovic, número 16 del mundo y segunda cabeza de serie, se impuso a Stearns, 60 del ranking, en una hora con 26 minutos.

La primera manga se resolvió en 40 minutos. Stearns tuvo un porcentaje mayor en los puntos ganados con su primer servicio: 78,6% contra 76,5%, pero Jovic aprovechó el único punto de quiebre que se presentó en este set inicial.

Jovic mantuvo la solidez de su servicio sin permitir un punto de rompimiento en contra, y se llevó el segundo set en 46 minutos.

La bicampeona, de 18 años, elevó a 78,6 el porcentaje de puntos ganados con su primer saque por 46,7% de Stearns.

En la edición 2025 del Abierto de Guadalajara, Jovic se coronó al vencer en la final a la colombiana Emiliana Arango.

Antes en la final de dobles, la española Cristina Bucșa y la estadounidense Nicole Melichar vencieron a la japonesa Momoko Kobori y a la tailandesa Peangtarn Plipuech en el súper 'tie break' con pizarra de 6-2, 5-7 y 10-5.

Bucșa y Melichar se se llevaron la victoria en una hora con 32 minutos.

El Abierto de Guadalajara repartió una bolsa de 1,2 millones de dólares y se jugó en las pistas de superficie dura del Centro Panamericano de Tenis.

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