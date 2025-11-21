La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami, lesionada en la rodilla durante un entrenamiento

La suiza Lara Gut-Behrami, que inicia su última temporada luego de haber logrado uno de los mejores palmareses del esquí alpino, sufrió una caída el jueves durante un entrenamiento de super-G en Cooper Mountain (Estados Unidos), anunció el viernes la Federación Suiza de Esquí.

"Los primeros exámenes realizados in situ apuntan a una lesión en la rodilla izquierda", anunció Swiss-Ski, precisando que la deportista de 34 años volverá a Suiza para "someterse a pruebas médicas más exhaustivas".

Doble vencedora de la Copa del Mundo (2016 y 2024), Gut-Behrami terminó la pasada temporada en segunda posición, por detrás de la italiana Federica Brignone, quien se lesionó de gravedad en abril y que todavía no ha vuelto a esquiar.

Prodigio del esquí alpino, al lograr a los 17 años la primera de sus 48 victorias en el circuito mundial, Lara Gut-Behrami contaba con poner fin a su carrera deportiva tras esta temporada olímpica, buscando defender en los Juegos Olímpicos 2026 de Milán-Cortina su título conquistado en Pekín 2022 en Super G.

La esquiadora arrancó su temporada con una tercera posición a finales de octubre en el Gigante de Sölden, logrando su 101º podio en Copa del Mundo.

La etapa en Copper Mountain, en el estado de Colorado, está programada el 28 y 29 de noviembre.