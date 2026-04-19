La española Paula Blasi sorprende a las favoritas y gana la Amstel Gold Race

La española Paula Blasi se impuso este domingo en Valkenburg en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina, al sorprender a las favoritas al término de una escapada en solitario de 22 kilómetros.

La polaca Kasia Niewiadoma y la neerlandesa Demi Vollering se quedaron a medio minuto de la española y terminaron en segunda y tercera posición.

Las dos antiguas ganadoras del Tour de Francia tardaron en reaccionar cuando la corredora del UAE lanzó su ataque.

"Es increíble. Ni siquiera estaba previsto que participara en esta carrera. Me llamaron en el último momento para sustituir a compañeras lesionadas", dijo Blasi, asombrada.

Tras rodar acompañada por la neerlandesa Nienke Vinke durante tres kilómetros, la catalana, de 23 años, se fue en solitario a 22 kilómetros de meta en el penúltimo ascenso al Cauberg, hasta conseguir un minuto de ventaja a diez kilómetros de la llegada.

"A menudo he ido haciendo la goma durante la carrera, a veces descolgada en una prueba con muchos nervios. Así que opté por la escapada para salir de este pelotón un poco loco. Y ha dado resultado. Voy a necesitar tiempo para asimilarlo", comentó la vencedora.

La extriatleta y especialista en contrarreloj logró en Países Bajos su quinta victoria como profesional, la más importante hasta la fecha.

Blasi es una de las grandes promesas del ciclismo tras haberse proclamado campeona de Europa y haber logrado la medalla de bronce en los últimos Mundiales en la categoría sub-23.

El tríptico de las Ardenas continúa el miércoles con la Flecha Valona. Ausente el domingo, la francesa Pauline Ferrand‑Prévot tomará la salida con aspiraciones de victoria, al igual que lo hará el próximo domingo en la decana de las clásicas, la Lieja‑Bastoña‑Lieja.